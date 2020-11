Cristiano Ronaldo, à la rescousse également en Europe. Les Portugais sont revenus sur le terrain dimanche après avoir raté quatre matchs en raison d’un coronavirus et l’ont fait par la porte d’entrée. Deux buts en une demi-heure et une victoire pour une ‘Vecchia Signora’ qui se sent beaucoup plus puissante avec les Portugais sur le terrain.

11/04/2020 à 08:03 CET

X. Serrano

Une amélioration que Juventus doit approuver dans la plus haute compétition européenne. Après la douloureuse victoire par 0-2 contre lui Barcelone, le champion italien visite le Frencvaros dans un engagement «a priori» propice à l’amélioration des sensations. De même, la victoire semble obligatoire si les Piémontais aspirent à arracher le leadership du groupe à l’équipe qu’ils dirigent. Ronald Koeman. En sa faveur joue le retour d’un Christian qui fera ses débuts dans son concours fétiche après avoir manqué des rendez-vous avant Dynamo Kiev Oui Barcelone.

Chiellini revient

À Andrea Pirlo La bonne nouvelle vient de l’infirmerie. Avec Par Ligt Oui Alex Sandro dans la dernière ligne droite de sa récupération, l’entraîneur récupère Chiellini. Une bénédiction, puisque la décharge par peine de Démiral la gauche Bonucci comme seule centrale pure disponible.

C’était le sien Pirlo celui qui a confirmé la récupération du vétéran défenseur, tout en remettant en cause la propriété Dybala en Hongrie: «Je pouvais me reposer. Après deux ou trois matchs, il est normal qu’il y ait une certaine fatigue physique ou mentale. Dybala va bien, c’est un joueur important, mais au final nous sommes nombreux et il y a de la place pour tout le monde.

Quelques indices supplémentaires ont donné Pirlo sur ses onze titres, bien qu’il ait insisté sur la nécessité de «mener à bien notre projet de jeu». «Les points sont fondamentaux, mais nous voulons dominer le match par possession. Nous essayons d’améliorer jeu après match & rdquor;, at-il souligné. Arthur Melo, qui a disputé tout le match contre Spezia dimanche, pourrait commencer cette fois depuis le banc.

Files d’attente probables

Ferencvaros: Dibusz; Lovrencsiscs; Blazic, Kovacevic, Heister; Laidouni, Kharatin, Somalie; Zubkov, Isael et Nguen.

Juventus: Szczesny; Chiellini, Bonucci, Danilo; Square, Bentancur, Rabiot, Kulusevski; Ramsey; Morata et Cristiano.