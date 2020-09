Malgré l’annulation de sa saison de football d’automne, le Big Ten n’est ni hors de vue ni hors de l’esprit.

Mardi, le président Donald Trump a tweeté qu’il avait eu une conversation avec le commissaire du Big Ten, Kevin Warren, au sujet du démarrage de la saison. Les Big Ten ont publié une déclaration confirmant la conversation mais laissant peu d’informations sur le calendrier de ce retour. “The Dan Patrick Show” a ensuite tweeté qu’un départ le 10 octobre est possible si les mesures de sécurité sont respectées.

Nous avons eu une conversation très productive avec Kevin Warren, commissaire de la Big Ten Conference, sur le lancement immédiat du football Big Ten. Ce serait bon (génial!) Pour tout le monde – joueurs, fans, pays. Sur la ligne d’une verge! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 1 septembre 2020

“De la source: si la conférence peut adopter des mesures et des procédures de sécurité mises à jour, Big Ten ciblera le 10 octobre pour commencer la saison de football.” – Dan Patrick – Dan Patrick Show (@dpshow) 1 septembre 2020

Ces tweets étaient tout ce qu’il fallait pour remuer le pot dans la ceinture de rouille. Le football Big Ten est-il encore possible en 2020?

Si le Big Ten veut jouer, cela s’accompagnera d’un processus en quatre étapes. C’est peu probable, mais voici comment cela devrait se passer:

Voter à nouveau

Un groupe de joueurs du Nebraska a intenté une action en justice contre les Big Ten, ce qui a contribué à pousser le vote 11-3 de la conférence pour reporter le football à l’automne dans la lumière.

Les présidents et chanceliers du # B1G ont voté 11-3 pour reporter la saison d’automne, confirme la ligue dans un mémoire en réponse au procès des joueurs du #Nebraska. Brief décrit également cette décision fondée sur de multiples facteurs médicaux s’appliquant aux 14 écoles. Deux groupes d’experts ont conseillé la ligue. – Adam Rittenberg (@ESPNRittenberg) 31 août 2020

Warren a été écrasé par les médias sociaux depuis cette décision du 11 août, et le manque de transparence de la conférence a conduit à un désordre public. L’État de l’Ohio et le Nebraska – les écoles qui ont voté pour jouer en 2020 – ont été les fans les plus virulents contre cette décision.

Même si les Big Ten votent à nouveau pour reporter, au moins il y a une chance d’avoir tous les présidents d’école et les directeurs sportifs sur la même page.

La conférence peut-elle voter à nouveau? Si le tweet de Patrick est vrai, alors une fois ces protocoles en place, la conférence devrait le faire dès que possible.

Ditch Thanksgiving commence

Le plan de départ pour Thanksgiving a du mérite. Les étudiants ne seront pas sur le campus, il y a un vide exploitable dans le calendrier sportif où se déroulent généralement les matchs de bol de deuxième niveau, et cela permettrait aux Big Ten de jouer une saison compétitive avant le printemps.

C’est une vente beaucoup plus compliquée étant donné que cela signifierait deux saisons dans une année civile.

La saison de Thanksgiving, cependant, reste un prix de consolation pour la course réelle qui sera alors dans le homestretch. Pourquoi les Big Ten essaieraient-ils d’ouvrir un vendredi soir en face de la Caroline du Nord-Notre-Dame ou un samedi contre l’Iron Bowl? Cela ressemble toujours à un non-démarreur par rapport à ce que font l’ACC, le Big 12 et la SEC.

Ce serait une saison étrange avec une finition anti-climactique si l’équipe du championnat n’avait pas la chance de jouer dans les éliminatoires de football universitaire.

Commencez le 3 octobre

Lorsque le Big Ten a annoncé son calendrier de conférence uniquement, c’était la bonne décision. Il avait juste la mauvaise date de début. Commencez le 10 octobre et participez au match de championnat Big Ten le 19 décembre.

Cela donnerait à la conférence l’option d’une saison de neuf matchs (le Big Ten joue une liste de neuf matchs de conférence les années typiques) avec deux semaines de congé ou une saison de 10 matchs avec une semaine de congé. Quoi qu’il en soit, vous pouvez jouer ces matchs avant que les paires éliminatoires ne soient dévoilées le 20 décembre.

La conférence a déjà publié le calendrier. Cela nécessiterait quelques ajustements, mais le modèle existe.

Reprenez la saison

Warren et les Big Ten ont pris une décision basée sur la sécurité – et ils ne devraient pas être pénalisés pour cela. Pourtant, le football au lycée se joue dans plusieurs États du Big Ten. Les parents et les joueurs de Big Ten ont mené des manifestations et des pétitions dans le but de jouer la saison, et les récompenses seraient évidentes si une saison peut être jouée en toute sécurité.

Le champion du Big Ten participerait probablement aux éliminatoires du football universitaire, la conférence récupérerait d’énormes revenus et les dommages causés aux relations publiques le mois dernier seraient pardonnés. Imaginez si l’état de l’Ohio, classé n ° 2 dans le sondage AP, remportait le championnat national.

Le chemin est là – même s’il est peu probable que les Big Ten le choisissent.