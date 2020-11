Maradona bat les Anglais avec sa main. | LNE

Diego Armando Maradona a gravi le mont Olympe et sur terre la dispute a commencé sur tout ce que le dieu le plus humain a laissé. Dans la course, des biographes potentiels, des détenteurs de secrets et, bien sûr, des collectionneurs s’engagent déjà. Et s’il y a un objet qui résume le meilleur de cette vie, c’est bien ce maillot porté le 22 juin 1986 au stade Azteca au Mexique. Là, avant les Anglais, la légende était consommée. Là, la pièce qui porte ses deux faces a été frappée à jamais: dans l’une, il marque son but avec sa main; l’autre ne suffit pas à représenter tous les joueurs qu’il a laissés sur la route jusqu’à la signature de son chef-d’œuvre.

Cette action avait un corps et un maillot qui, en raison du football, n’appartiennent ni à la famille ni à aucun Argentin: il est exposé dans un musée de Manchester depuis huit ans. Après la mort de Diego, le prix semble n’avoir aucune limite. David Amerman, de Goldin Auction, dans le New Jersey, a cité dans . son prix possible: deux millions de dollars. “Je sais que le propriétaire recherchait une vente privée.”

Le maillot a déjà son propre nom: la main de Dieu et il appartient à Steve Hodge, un milieu de terrain anglais. L’Argentine était allée à la demi-finale de la Coupe du monde au Mexique. Hodge entra dans le tunnel et vit soudainement son bourreau venant de la direction opposée. “Je viens de retirer mon maillot et nous les avons échangés”, a rappelé l’ancien joueur de Nottingham Forest et de Leeds United.

Ses compagnons n’ont pas aimé le geste et quelques mots épais ont été entendus. Nous étions énervés. Nous avions le sentiment d’avoir été trompés », a déclaré un jour l’ancien ailier d’Arsenal Kenny Sansom au Sun. “Pourquoi voulez-vous une chemise de tricheur?”, A demandé à un autre de ses coéquipiers de l’équipe anglaise.

Un mythe comme celui de Diego Maradona est peuplé de vérités et de demi-histoires. Avant le 10, il portait cette chemise qui était devenue quelque chose de plus qu’une relique, il avait sa propre histoire à raconter. Le journaliste Andrés Burgo l’a reconstitué dans son livre The Party. Argentine-Angleterre 1986. Ce vêtement bleu et alternatif du modèle traditionnel bleu et blanc a été confectionné à la hâte, la veille du match. La victoire contre pas moins que l’Angleterre, près de quatre ans après la reddition de l’Argentine aux Malouines, nous a fait oublier cette situation d’urgence, presque un culte de l’improvisation.

La demande de Bilardo

L’AFA avait signé un contrat avec Le Coq Sportif en 1979. En route pour la Coupe du monde, un entraîneur aussi obsessionnel que Carlos Bilardo avait demandé à ses joueurs de porter un maillot léger qui aiderait à combattre la hauteur et la chaleur. Le Coq Sportif a répondu à la demande. “Le problème était que cette conception n’était appliquée qu’aux vêtements de départ, le bleu clair et le blanc, et non aux deux jeux alternatifs, un bleu et un blanc”, a reconstitué Burgo. L’entreprise a refusé de fabriquer un nouvel ensemble de vêtements et Bilardo a ordonné de l’acheter car il était dans les rues du district fédéral. “Ils devaient être bleus, légers, avec un col en V et la marque Le Coq Sportif, avec le logo du coq.”

Les envoyés de l’entraîneur ont eu des modèles imitateurs. Sur cette texture bon marché, ils ont collé le bouclier AFA sur le cœur et les chiffres sur le dos. Un groupe de femmes a passé la nuit à les coller sur leurs chemises. Ils étaient très brillants. Maradona n’avait aucun scrupule à l’utiliser. “Comme c’est génial, j’aime ça! Avec cela, nous avons battu les Anglais », a-t-il dit, selon les témoignages recueillis par Burgo. Maintenant, ce maillot commence à avoir une valeur qui dépasse celles des enchères: celle d’un Saint Graal du football.

