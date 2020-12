Cristiano Ronaldo Il a recommencé. Et ce n’est pas pour un récidiviste que cela ne cesse de surprendre. L’attaquant de la Juventus est remonté vers le ciel pour finir avec sa tête et prendre le ballon dans le but, laissant tout le monde stupéfait par son saut impressionnant. Le but a servi à mettre le 0-2 contre Parme dans un match qui se terminerait par une défaite 0-4 et un autre but pour les Portugais. Mais, Comment Cristiano Ronaldo saute-t-il plus haut que quiconque?

Il y a ceux qui l’ont déjà baptisé comme CR7 Airlines et Cristiano Ronaldo ont montré qu’il était capable de voler. Si son Chilien lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions avec le Real Madrid à son équipe actuelle a étonné le monde entier, aussi sa tête à une hauteur inaccessible pour tout rival fait l’admiration de tous. Et c’est que peu de footballeurs sont capables de faire ce qu’ils arrêtent Cristiano Ronaldo est le jour le jour.

Cristiano Ronaldo Il continue de montrer qu’à 35 ans – déjà près de 36 ans – il est toujours en magnifique condition physique. Il y a un an, comme le rappelait le profil Twitter de la Juventus, Cristiano Ronaldo est monté au paradis pour marquer un but pour la Sampdoria, mais ce week-end, il l’a encore fait contre Parme.

𝕆𝕝𝕥𝕣𝕖 𝕝𝕖 𝕝𝕖𝕘𝕘𝕚 𝕕𝕖𝕝𝕝𝕒 𝕗𝕚𝕤𝕚𝕔𝕒 👏💯 # GoalOfTheDay targato # CR7Airlines 🛫 pic.twitter.com/CCHyIQnsKJ – JuventusFC (@juventusfc) 18 décembre 2020

L’attaquant portugais s’est hissé au-dessus des rivaux pour finir à grande hauteur avec la tête et mettre le 0-2 dans la lumière. Un saut qui en a fait une nouvelle fois une tendance sur les réseaux sociaux et qui a valu le surnom de CR7 Airlines. Mais comment fais-tu ça?

Puissance des jambes et des abdominaux

Cristiano Ronaldo est l’un des joueurs les plus meurtriers du jeu aérien. Il est capable de mettre toutes les défenses en difficulté, grâce à son bon sens de l’odorat pour se placer dans la zone au point exact et aussi grâce à une grande maîtrise de la tête. Maintenant, c’est son énorme saut qui augmente encore l’efficacité des Portugais dans la région.

Cristiano Ronaldo ne cesse de se dépasser. Il est capable de s’élever entre 76 cm et plus d’un mètre au-dessus du sol, ce qui ajouté à sa hauteur lui permet de toucher les 3 mètres de haut au point d’arrivée. Le secret de sa grande puissance de saut est l’entraînement que fait le Portugais, ce qui lui permet d’avoir des jambes très fortes et aussi des abdominaux, clés du saut.

L’attaquant de la Juventus prend le plus grand soin de son alimentation et travaille tous les jours dans la salle de sport. Est l’un des footballeurs les plus disciplinés quand il s’agit de prendre soin de soi et de travailler dur et est animé par l’ambition continue d’être meilleur. Vos exercices d’entraînement, de régime et de proprioception ils donnent au maître portugais la capacité de s’envoler très haut, atteignant un point où il ne peut pas trouver de rival, puis sa capacité à terminer fait le reste.