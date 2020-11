le Tottenham a fait de José Mourinho un homme nouveau. À sa longue expérience d’entraîneur et à sa grande capacité tactique, le Portugais a ajouté une nouvelle qualité: celle de psychologue. Depuis son arrivée sur le banc des Spur, l’entraîneur de Setúbal a intégré la psychologie du sport dans le vestiaire et est désormais beaucoup plus compréhensif, amical et ouvert au dialogue avec ses joueurs. Il s’est même ouvert aux réseaux sociaux. Nous sommes confrontés à une nouvelle version de The Special One.

Le journal britannique Daily Mail a dévoilé le nouveau profil de José Mourinho, un technicien beaucoup plus gentil et plus compréhensif que ce à quoi ils s’attendaient Tottenham il y a maintenant un an. Habitué à ne pas fuir la polémique, le Portugais a surpris tout le monde avec cette nouvelle version, beaucoup plus affable. Selon le support susmentionné, celui de Setúbal est utilisé pour envoyez des messages personnalisés à vos joueurs pour les encourager. Pendant les entraînements, les blagues ne manquent pas pour créer une bonne ambiance entre tous, aussi important que ce soit aussi l’aspect technique et tactique de la journée.

Ils s’attendaient à un technicien sérieux et dur avec un caractère fort et à la place ils apprécient un homme capable de tendre la main à quiconque en a besoin. Un travail qui porte actuellement ses fruits. Grâce à la dernière victoire de Pep Guardiola contre Manchester City (2-0), Tottenham est désormais leader de la Premier League. Une réussite que vous goûtez avec humilité. “Ça fait du bien d’être au sommet, mais peut-être que demain nous serons à nouveau deuxièmes et, honnêtement, ce ne serait pas un problème pour moi”, a déclaré Mourinho.

Mourinho 2.0, actif sur les réseaux sociaux

Cette nouvelle version de José Mourinho se traduit même dans sa volonté de partager avec ses followers certains moments sur les réseaux sociaux. L’entraîneur portugais a récemment ouvert le vestiaire des supporters de Tottenham après une victoire des Spurs. Sur la photo, vous pouviez voir comment chacun des joueurs apparus regardait leur téléphone portable. «Après une belle victoire dans un match très difficile … Le signe des temps»plaisanta Mourinho.

Depuis son arrivée à Tottenham il y a un an, José Mourinho est heureux. «Un an à Tottenham. D’une salle pleine à une salle vide, en passant par beaucoup de travail et d’émotions. Heureux comme le premier jour »a déclaré récemment le Portugais, partageant trois photos: celle de sa présentation en tant qu’entraîneur d’éperon, un collage avec des moments vécus avec ses joueurs et une des dernières conférences de presse, en solitaire, pour le nouveau protocole.