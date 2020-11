Joan Mir il a beaucoup grandi ces dernières années. Il y a eu un certain nombre de changements dans sa vie qui ont fait de lui le grand pilote qu’il est aujourd’hui. Bien qu’il ait commencé tard dans le monde de la moto, dès la première minute, ils ont vu qu’il avait un talent surnaturel mais sans aucun doute La clé pour être un champion de MotoGP a été dans son changement de résidence de Majorque à Andorre.

Lors de l’entretien accordé au magazine Motorbike au début, le pilote Suzuki, et actuel champion du monde MotoGP, a reconnu qu’il était très bien en Principauté: “Je suis très surpris de la façon dont je me suis adapté à vivre en Andorre.” Mir y a déménagé lorsqu’il a fait le saut de Moto2 à MotoGP (2019), Il a quitté sa Majorque natale pour commencer une nouvelle vie avec sa petite amie en Andorre. L’environnement de l’endroit où vous vivez est idéal et vous aide à affronter les courses plus sereinement et à vous concentrer sur les objectifs.

Il est toujours difficile de quitter le nid et de déménager dans un autre pays, mais dans ce cas, Mir a grandi en tant que pilote au point de devenir champion du monde de MotoGP. Lorsqu’il est passé dans la catégorie reine, il a apporté quelques changements dans sa vie, en ce qui concerne son environnement, qui ont été pour le mieux et ils l’ont aidé à devenir le pilote qu’il est aujourd’hui et à s’adapter aux combats parmi les meilleurs.

Il a laissé derrière lui des gens qui étaient avec lui depuis de nombreuses années, quelque chose qui au début lui a causé beaucoup de doutes et de questions, il ne savait pas si c’était la bonne chose à faire, si la décision prise était la meilleure, mais il a continué à travailler et à la longue ça s’est bien passé, comme le montre son premier titre de champion de MotoGP dans un très étrange. Il s’est très bien adapté aux nouvelles circonstances et cette saison, il a ébloui toute la grille, y compris une légende comme Valentino Rossi.

Ce qui est certain, c’est que Mir n’est pas le seul coureur sur la grille du MotoGP à avoir déménagé sa résidence habituelle en Principauté. Avec lui, il y en a neuf qui vivent et s’entraînent là-bas: Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Iker Lecuona, Aleix et Pol Espargaró, Àlex Rins, Tito Rabat et Jack Miller. Bien que dans le cas de ce dernier, lors de la détention par Covid-19, il est allé en Australie avec sa famille et y était en formation.