A courir en famille, en couple, en groupe ou seul. Pour l’ex√©cuter s√©rieusement ou la gueule de bois. M√™me en costume. Pour en profiter, donc, juste avant le d√ģner du r√©veillon du Nouvel An. Un rendez-vous marqu√© en rouge le 31 d√©cembre avec une implantation dans les Asturies qui a d√©pass√© les participants ann√©e apr√®s ann√©e. ¬ęC’est dommage que cette ann√©e ne soit pas c√©l√©br√©e comme d’habitude, mais il faut s’adapter aux temps nouveaux. J’esp√®re qu’en 2021 nous pourrons le relancer ¬Ľ.

Aujourd’hui, il y aura “San Silvestre¬ęDans de nombreux endroits asturiens, mais individuellement et via une application. D’o√Ļ la r√©flexion avec une certaine tristesse d’un groupe de six coureurs qui peuvent toujours dire qu’ils ont gagn√© dans le dernier San Silvestre avant le covid. Celui de 2019. Ce sont Alejandro On√≠s (Pola de Siero, 2001) et Paula Gonz√°lez (Santander, 1985), laur√©ats √† Oviedo; Mart√≠n Acebes (Gij√≥n, 1996) et Isabel Barreiro (Gij√≥n, 1999), laur√©ats √† Gij√≥n, et Manuel Guerreiro (Oviedo, 1983) et Paula Herrero (Avil√©s, 1996), laur√©ats √† Avil√©s.

Sur rendez-vous, organis√© par LA NUEVA ESPA√ĎA hier √† Oviedo, seul Mart√≠n Acebes est port√© disparu, qui se remet du covid √† son domicile. Les athl√®tes, parmi les plus remarquables de la r√©gion, r√©fl√©chissent √† une ann√©e presque vierge qui “est devenue difficile” et esp√®rent la courir “comme toujours” en 2021. ¬ęLe ‘San Silvestre’ de Gij√≥n est la course que j’appr√©cie le plus tout au long de l’ann√©e. Les options qui existent maintenant pour l’ex√©cuter en raison du covid sont bonnes pour encourager les gens √† faire du sport et √† ne pas perdre la tradition “, explique Isabel Barreiro, qui a remport√© l’an dernier √† Gij√≥n dans la cat√©gorie f√©minine.

Mart√≠n Acebes, vainqueur √† Gij√≥n, est d’accord avec elle. ¬ęIl n’y a pas de meilleure course que la ‘San Silvestre’. C’est la meilleure fa√ßon de rejeter l’ann√©e. Bien qu’il n’y ait pas de niveau comp√©titif, j’ai toujours eu l’√©pine de pouvoir le gagner et je l’ai fait l’ann√©e derni√®re. C’√©tait un r√™ve devenu r√©alit√© ¬Ľ, d√©clare l’homme de Gij√≥n, qui se remet du coronavirus chez lui.

Alejandro On√≠s a l’exp√©rience de gagner le ¬ęSan Silvestre¬Ľ de la capitale. ¬ęC’est tr√®s triste de ne pas courir cette ann√©e, mais cela ne peut pas √™tre fait autrement. Les courses virtuelles sont une bonne id√©e ¬Ľ, dit le Sierense, qui est clair sur la signification de¬ę San Silvestre ¬Ľ. ¬ęCe n’est pas la course la plus importante √† cause du r√©sultat, mais c’est √† cause de l’atmosph√®re. Le montage de celui d’Oviedo est brutal ¬Ľ.

Paula Gonz√°lez √©tait la gagnante f√©minine √† Oviedou. ¬ęLe ‘San Silvestre’ est diff√©rent √† cause des gens et je l’ai toujours dirig√© avec la mentalit√© de dire au revoir √† l’ann√©e en faisant ce que j’aime le plus. J’adore celui d’Oviedo, m√™me si je suis de Santander et que je n’ai pu y jouer que deux fois ¬Ľ. √Ä Avil√©s, vous avez un sentiment similaire. ¬ęC’est la course de l’ann√©e et celle √† laquelle le plus de monde participe. C’est toujours sp√©cial de le faire fonctionner √† cause de l’environnement ¬Ľ, d√©clare Manuel Guerreiro, laur√©at √† Avil√©s et enseignant √† Luarca. ¬ęLe ‘San Silvestre’ est pour moi une tradition sacr√©e depuis que je suis petite. Je vis √† l’√©tranger depuis deux ans et terminer l’ann√©e dans ma ville en courant est brutal. Tout le monde vient pour applaudir, m√™me s’ils n’aiment pas le sport “, Paula Herrero, femme vainqueur, termine sur un test qui manquera aujourd’hui dans toute les Asturies.