Rafael Nadal était la star de la nuit sur Antena 3 avec sa présence dans ‘La fourmilière’. Le joueur de tennis a été invité par Pablo Motos pour s’amuser sur le programme et évidemment soumis aux questions du présentateur, qui a fait une interview plus humaine que d’habitude, obtenant quelques aveux personnels de la manacorí que peu ou personne ne connaissait.

Cependant, il n’a pas pu amener Rafa Nadal à répondre à une question qui aurait pu lui apporter une queue. “Si vous pouviez changer quelque chose en Espagne en ce moment pour le bien de tous, que changeriez-vous?”, Pablo Motos a interrogé l’athlète. Nadal se mit à rire et fit un geste, mais choisit de ne pas répondre directement: “Je ne peux pas te le dire”. La dentelle a été mise par Pablo Motos: “Tout est dit”.

Un silence gênant qui indique indirectement au Gouvernement de Pedro Sánchez et Pablo Iglesias, bien que Nadal ne voulait pas recharger contre l’exécutif pour éviter les incendies. Le joueur de tennis a déjà montré son désaccord il y a des mois avec certaines des mesures et décisions qui étaient prises dans notre pays, ce dont la gauche la plus radicale a profité pour l’attaquer, d’où les Baléares préfèrent se taire bien que ses gestes et réactions nous invitent à savoir ce que c’est. sa position.

“Nous avons dû prendre des mesures extrêmes parce que nous n’avons pas pris de mesures préventives adéquates”, a déclaré Nadal, qui se démarque de toute idéologie mais exige que ceux qui prennent des décisions le fassent de manière cohérente et efficace pour le bien de l’Espagne: «Ce que je veux, c’est que ceux qui gouvernent le fassent de la meilleure façon possible pour tout le monde. Si vous me demandez comment cela a été géré, je préfère garder mon avis pour moi et c’est très clair pour moi. Il y a eu des erreurs et il est humain de reconnaître les erreurs … Tout le monde comprend que les politiciens font des erreurs, c’est humain, je fais des erreurs tous les jours. Quand il y a tant de toilettes infectées, il est évident qu’il y a eu des erreurs. Ce que j’aime le moins, c’est quand les erreurs ne sont pas reconnues, car la crédibilité est perdue.

Les aveux de Nadal dans ‘El Hormiguero’

Au-delà de cette question inconfortable, Nadal était à l’aise dans le programme Pablo Motos et était honnête sur divers problèmes personnels, certains surprenants. «A 26 ou 27 ans je n’aurais jamais imaginé être là où je suis à 34 ans. Ces dernières années ont été un cadeau après toutes les blessures que j’ai subies. Je n’y ai jamais pensé (le retrait) », a expliqué Nadal à propos de son moment actuel.

Quelque chose qui se démarque est sa “ dépendance ” au chocolat: «Ma femme me cache le chocolat. Parfois, je trouve du Nutella au fond du placard. J’ai une bonne maîtrise de moi et je ne fais jamais de gestes ou de lancer la raquette sur le court, mais avec du chocolat … », a-t-il commenté entre deux rires.

En revanche, Nadal avoue qu’il aime faire la fête et qu’il boit de l’alcool, bien qu’il ne le fasse pas régulièrement. Et il admet qu’il est excité de regarder des films: «Avec Titanic, j’ai pleuré comme un bébé quand je suis allé la voir au cinéma … et avec «Le Roi Lion», ce fut un drame quand Mufasa mourut. Je suis facile à déchirer ». Enfin, le manacorí explique que c’est tellement ennuyeux maintenant d’aller aux tournois car il ne peut pas socialiser à cause du coronavirus que la PlayStation a renvoyé, même s’il dit que c’est “très mauvais”.