DENVER (AP) Le frappeur de pincement Daniel Murphy a réussi un simple RBI avec un retrait en neuvième manche, portant les Rockies du Colorado à une victoire de 4-3 contre les Padres de San Diego samedi soir.

C’était la première victoire de la saison pour les Rocheuses.

«Je pense que vous devez lever votre chapeau aux Padres pour la façon dont ils se sont battus tard dans le match, a dit Murphy. Mais nous avons eu une neuvième manche offensive vraiment positive où je pensais que nous avions fait de très bons battements. ”

Trevor Story, Raimel Tapia et Garrett Hampson ont également frappé des points en simple pour le Colorado, qui a perdu une avance de trois points au huitième. Antonio Senzatela a obtenu une non-décision après avoir lancé sept manches sans but.

Jake Cronenworth a réussi un doublé de deux points et Wil Myers a eu un simple RBI lors du huitième de trois points de San Diego qui l’a égalé à 3.

«Ils ont une bonne équipe offensive statistiquement dans tous les domaines, donc nous savons à quoi nous devons faire face», a déclaré le manager du Colorado, Bud Black. «Nous les avons blanchis à sept heures. Nous avons eu deux frappes et deux retraits sur eux à plusieurs reprises (au huitième) et nous n’avons pas pu les mettre de côté. ”

Senzatela a rebondi après sa dernière sortie au cours de laquelle il a permis un record de quatre circuits dans une défaite de 11-3 contre les Dodgers de Los Angeles. Il a abandonné sept coups sûrs, en a marché un et en a retiré trois.

Daniel Bard (2-2) a travaillé un neuvième sans but pour la victoire. Ryan McMahon a commencé le neuvième du Colorado avec un simple au milieu de Craig Stammen (3-2). Hampson a marché et Josh Fuentes a frappé dans le choix d’un défenseur avant que Murphy ne file brusquement vers la gauche. C’était le sixième succès de fin de match en carrière pour Murphy.

“ Je pensais que nous avions dispersé quelques coups sûrs, rencontré quelques retraits sur les buts, les doubles jeux ”, a déclaré le manager de San Diego Jayce Tingler, faisant référence à une paire de doubles jeux que les Rockies ont tournés, dont un par le joueur de premier but Ryan McMahon quand il a attrapé une ligne d’entraînement par Trent Grisham et a rapidement marché sur le sac pour doubler Luis Torrens dans le cinquième.

«Si cette balle descend sur la ligne, peut-être que nous pourrons faire avancer quelque chose, a dit Tingler.

Le gaucher Adrian Morejon était un scratch tardif en tant que partant de San Diego et il a été placé sur la liste des blessés de 10 jours. L’équipe n’a pas précisé la raison du déménagement et s’est tournée vers une approche de pitch par comité, à commencer par Michel Baez.

Menés 3-0 dans leur moitié de huitième après avoir été vaincu à vide contre Senzatela, les Padres ont pu relever Carlos Estevez pour égaliser le score. Fernado Tatis Jr. a marché et Manny Machado a fait un simple, prolongeant sa séquence de frappes à 11 matchs, avant le doublé de Croneworth à deux retraits et deux points. Myers a suivi avec un simple qui a marqué une course.

OFFRE BRAS

Déménageant pour renforcer leur enclos, les Padres ont acquis RHP Trevor Rosenthal de Kansas City en échange de OF Edward Olivares et d’un joueur qui sera nommé plus tard. Rosenthal, qui était le plus proche des Royals, en avait sept avec une MPM de 3,29.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Padres: LHP Drew Pomeranz a été réintégré de la liste des blessés de 10 jours après s’être rétabli d’un effort gauche.

Rocheuses: RHP Chi Chi Gonzalez (tendinite du biceps droit) a été réintégré de la liste des blessés de 10 jours et RHP Ashton Goudeau a été choisi sur le site d’entraînement alternatif de l’équipe.

SUIVANT

Padres: Chris Paddock (2-3, 5.15 ERA) devrait faire son premier départ en carrière à Coors Field.

Rocheuses: RHP Ryan Castellani (1-1, 3,54 ERA), qui vient de remporter sa première victoire en carrière lundi à Arizona, revient au monticule pour faire son cinquième départ en carrière.

—

