SEATTLE (AP) La recrue Jose Marmolejos a réussi un simple bris d’égalité à la huitième manche après avoir laissé les bases chargées à deux reprises, et les Mariners de Seattle ont battu les Rangers du Texas 5-3 samedi soir.

C’était 2-tous en huitième avant que Seattle ne marque à trois reprises le releveur Jonathan Hernandez (5-1) avant de faire un retrait.

Marmolejos a expié deux fois en terminant la dernière d’une manche avec les bases chargées. Evan White a suivi avec un autre simple marquant et Phillip Ervin a ajouté un doublé RBI à son premier match pour les Mariners.

Seattle a maintenant remporté quatre victoires consécutives et 10 des 14 derniers, en grande partie avec un groupe de jeunes joueurs dans une année de reconstruction.

«Le but ici était simplement de s’améliorer en cours de route et vous voyez cela, a dit le manager de Seattle, Scott Servais. “ Vous le voyez jouer et ça a été amusant d’en faire partie. ”

Les Rangers ont perdu quatre d’affilée et six sur sept.

Shin-Soo Choo a eu un record de quatre coups sûrs pour le Texas, dont un circuit de neuvième manche.

«Il fait partie intégrante de ce que nous essayons de faire en ce moment, parce que sa qualité au bâton au quotidien est vraiment importante pour nos jeunes gars, a déclaré le directeur des Rangers Chris Woodward. C’est une pièce vraiment précieuse pour nous en ce moment. ”

Le partant de Seattle, Justus Sheffield, a accordé deux points en sept manches. Il a eu l’un de ses meilleurs matchs de la saison et semblait être en position pour la victoire jusqu’à ce qu’il fasse sa seule véritable erreur de la nuit juste avant la toute fin de sa sortie, abandonnant un circuit à deux retraits, égalant Anderson Tejeda. dans le septième.

«Sheff était de la dynamite ce soir, a dit Servais. «Je sais qu’il veut récupérer ce lancer sur le circuit qu’il a abandonné là-bas au septième. Mais vraiment content de la façon dont il continue de lancer le ballon et de progresser. ”

Sheffield a maintenant duré au moins six manches tout en accordant deux points ou moins dans quatre de ses cinq derniers départs.

Joey Gerber (1-0) a lancé un huitième sans but et Yohan Ramirez a travaillé le neuvième pour son deuxième arrêt.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Au septième, le lanceur de relève des Rangers Joely Rodriguez est tombé au sol après avoir lancé un lancer à Kyle Lewis. Il est resté au sol pendant un certain temps en tenant sa jambe gauche et avait besoin d’aide pour quitter le terrain en boitant. «C’est une tension aux ischio-jambiers gauche, a dit Woodward. «Ça n’avait pas l’air bien. Juste basé sur le fait de lui parler alors qu’il sort du terrain. Il pouvait à peine marcher, il pouvait à peine se lever. Je ne m’attends pas à ce qu’il revienne honnêtement. ” … Avant le match, l’entraîneur texan Chris Woodward a déclaré que les lanceurs Corey Kluber et Jose Leclerc, tous deux sur la liste des blessés depuis juillet avec des déchirures musculaires de l’épaule droite, ne reviendront pas cette saison . Danny Santana, en IL de 10 jours depuis le 27 août avec une souche au coude droit, est également probablement absent pour la saison. … OF Willie Calhoun (entorse gauche des ischio-jambiers) et 2B Rougned Odor (infection oculaire) pourraient revenir à un moment donné lors de la prochaine homestand des Rangers. Woodward a déclaré qu’Odor ne jouera pas tous les jours lorsqu’il reviendra pour donner plus d’opportunités aux jeunes joueurs.

DÉPLACEMENT DE LA ROSTER

Avant le match, les Mariners ont réclamé au lanceur droitier Casey Sadler des dérogations des Cubs de Chicago, ont choisi le voltigeur Jake Fraley sur le site d’entraînement alternatif et ont ajouté Ervin à la liste active. Ervin, qui a été réclamé des dérogations de Cincinnati jeudi, a débuté dans le champ droit samedi. Il a frappé .086 avec les Reds cette année. «C’est un nouveau départ, une nouvelle opportunité de montrer mes compétences à d’autres personnes, a dit Ervin. ” J’ai pris un bon départ, j’ai obtenu un succès. J’ai hâte d’y être. ”

SUIVANT

Rangers: RHP Jordan Lyles (1-3, 8,59 ERA) a accordé au moins trois points lors de ses six dernières apparitions.

Mariners: RHP Justin Dunn (2-1, 4.33) a lancé 12 manches sans but à ses deux derniers départs. Dunn a affronté les Rangers deux fois cette saison, remportant les deux départs tout en accordant deux points en 12 manches au total.

—

