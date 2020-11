Les Escolinos du cinquième de l’école alignent leur dixième match avec la possibilité de faire pression sur le leader, l’Espanyol, qui clôturera la journée à La Rosaleda contre Málaga. Choses de la planète «fúrgol»: les perroquets millionnaires sentant sur la nuque le souffle des rojiblancos menés par l’un des leurs. Le sport n’a besoin que de marquer des points pour continuer à prolonger l’un des meilleurs départs dont on se souvienne à cet endroit. Vous devez vous fixer de petits objectifs. Gallego ne permet pas plus. Logiquement, il en reste beaucoup et il ne sera pas que les enfants le croient et la comédie se termine par un drame. Étant festif, le public ne manquera pas de tirer pour suivre la confrontation contre Castellón à travers la petite fenêtre, où il faut tout voir en ces temps. Il reste peu de choses libres: respirer et rien d’autre, que sortir se promener est déjà pénalisé si ce n’est pas à l’heure prescrite. Les jeux de la filiale ne peuvent pas non plus être visionnés «gratuitement». Tout est à vendre et maintenant plus que jamais: tout revenu supplémentaire est le bienvenu. Et comme prévu, énervé par une partie des fans d’avoir à s’abonner à une autre plateforme pour regarder les matchs de l’équipe d’où vient le cinquième de l’école. C’est le truc du football moderne. Mais que tout le monde le fasse ne peut être une consolation. Le problème est que c’est une colère accumulée, et quand cela se produit, nous parlons déjà de colère. Et la colère obscurcit tout. Même le bon sens. Tout le monde.