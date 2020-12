Pour la deuxième date de la phase de champion de la Coupe Diego Maradona, Boca l’a rendu à Independiente, l’a battu 2-1 à Avellaneda et a ajouté trois points importants dans le groupe complexe A.

Silvio Romero Il a ouvert le compte pour Rojo, qui avait la possibilité d’augmenter le score grâce à un penalty d’Andrés Roa en première mi-temps, mais le gardien Agustín Rossi a contenu le tir.

Franco Soldano et Edwin CardonaTous les deux dans la dernière ligne droite du match, ils ont inversé la tendance pour l’équipe de Miguel Ángel Russo, qui s’est améliorée avec les changements et s’est retrouvée avec une victoire clé pour rester en vie dans la Coupe Diego Maradona.

Une fois le jeu terminé, Cardona et Russo ont financé publiquement Soldano, qui avait reçu beaucoup de critiques pour son manque de but lors des derniers matchs: “Le groupe est plus heureux que Soldano. Je suis content pour lui car il avait besoin du but et il se soulage », a déclaré l’entraîneur.

Alors que le Colombien a dit: “Je suis très content du but de Soldano, c’est une très bonne personne, ils ne savent pas ce qu’il travaille, ce qui signifie pour le groupe, tout va de l’avant. Ça fait mal d’être frappé si fort. Qu’il fasse un objectif important, je suis très heureux pour lui. J’espère qu’il continuera à marquer beaucoup plus », a déclaré Cardona.

De son côté, Soldano était heureux d’être revenu au but: “Il a servi le but, il en avait besoin … La victoire est très utile, nous en avions besoin, pour sortir de la séquence négative. Mercredi est une dernière finale. Servez le formulaire, inversant un résultat défavorable, je suis content. “