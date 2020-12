La colère du sport asturien augmente parfois en raison du soulagement des mesures de la Principauté en raison de l’incidence de covid. A partir d’aujourd’hui, l’ouverture des installations sportives de plein air est autorisée, mais uniquement par paires ou individuellement. Et de nombreuses écoles de sport, en particulier les écoles de tennis, crient au ciel: “Sommes-nous emmenés faire un tour”. Ils considèrent que la pratique du sport peut être pratiquée avec toutes les mesures de sécurité et qu’il n’y a pratiquement pas eu d’infections lors des activités physiques en plein air. Le sentiment qu’ils ont d’abandon atteint un tel point que, comme l’industrie hôtelière, le sport se mobilisera également et demain il y aura un rallye à 11 heures à Oviedo pour exiger l’ouverture totale. Les manifestants sont convoqués sur le parking Carlos Tartiere avec leurs véhicules.

Sergio Rodriguez, qui dirige une école de tennis dans l’est, arrêté depuis le durcissement des mesures, fait partie de ceux qui organisent la manifestation. «Notre plainte est basée sur ce qui se passe n’a aucun sens. Maintenant, dans le tennis, ils ne laissent les écoles ouvertes que pour former trois étudiants. C’est surréaliste et ce n’est pas rentable pour nous. La fermeture totale était déjà injuste, car elle ne reposait sur aucune donnée, et nous sommes maintenant dans une situation similaire. Le sport est nécessaire et nous sentons que nous sommes écartés depuis le début. Ils se moquent de nous, car ils considèrent le sport comme une partie de plus du loisir et c’est une énorme erreur », explique Rodríguez, qui nous encourage à assister à la manifestation organisée à Oviedo demain.

Parallèlement à la manifestation appelée pour demain, le Collège des diplômés en éducation physique et en sciences de l’activité physique et du sport des Asturies a publié une déclaration dénonçant la “Silence bruyant des administrations” et leur “inquiétude et gêne dues au manque d’intérêt pour le secteur du sport”. Le corps, comme le demandent également de nombreuses écoles de sport, exige que le sport soit considéré comme une activité essentielle ».

Voici la déclaration complète adressée à la Principauté.

Il y a exactement un mois, nous avons envoyé une déclaration à la présidence du gouvernement de la Principauté des Asturies sans obtenir de réponse plus grande que son transfert au ministère de la Santé, dans lequel nous demandons que l’activité physique, l’éducation physique et sportive soient considérées comme une activité essentielle et, par conséquent, Par conséquent, ils procèdent à leur réouverture, garantissant toutes les mesures de sécurité obligatoires et nécessaires. Face au silence criard de l’administration, nous sommes obligés de transmettre, avec toutes les entités et institutions du secteur de l’activité physique, de l’éducation physique et sportive dans les Asturies, notre inquiétude et notre gêne dus au peu d’intérêt, à quelques exceptions près, que le le législateur a montré en ces temps difficiles également pour le secteur du sport. Et surtout quand on parle d’un secteur qui semble ne se développer qu’au niveau privé, rien n’est plus éloigné de la réalité. La présence nulle, à quelques exceptions près, d’entités publiques locales et régionales, de ceux qui devraient être les premiers agents à défendre l’essentialité de leurs activités, depuis l’intérieur de la fonction publique, est notoire.

Au premier semestre 2021, le processus législatif de la future loi sur l’activité physique et sportive commencera et dans les différentes réunions que nous avons tenues avec vous, les différents groupes parlementaires, nous avons vérifié la difficulté de comprendre que ce secteur est d’intérêt transversal à l’économie et à l’emploi, à l’éducation et à la santé, au tourisme et à l’environnement, attention à la diversité. Et cela devrait toucher l’ensemble de la population asturienne, nous ne parlons pas exclusivement d’un périmètre fédérateur et club qui ne correspond qu’à 10% de la population pratiquant une activité physique et sportive dans les Asturies. Et je pense que c’est là que se situe la «myopie parlementaire» par rapport au secteur du sport. Il doit être temps, Mesdames et Messieurs, que vous lui accordiez l’importance qu’elle mérite.

Ce n’est que s’ils savaient qu’en Espagne plus de 50000 personnes meurent chaque année dont la cause principale est l’inactivité physique, nous commencerions à avoir une plus grande sensibilité envers ce secteur, comme cela se faisait à l’époque avec le problème des accidents de la route, qui tant la société civile que l’administration elle-même et les gouvernements sont devenus une véritable action politique de premier ordre. Ce qui se passe, c’est que les décès dus à l’inactivité physique sont silencieux et non traumatisants. Mais la pandémie existe. Enfin, l’association professionnelle est convaincue que les revendications sont tout à fait justes et répondent à une préoccupation de nos utilisateurs et clients, qui est la certaine impuissance de ceux qui devraient faire prévaloir que l’éducation physique et sportive est essentielle comme valeur en le développement physique, psychologique et émotionnel de tant de femmes et d’hommes asturiens qui souhaitent reprendre une activité avec le maximum de garanties possibles. Pour cette raison, nous sommes à votre disposition afin que, avec d’autres agents du secteur sportif asturien, nous puissions recevoir et recouvrer nos créances