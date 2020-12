Parmi toutes les personnes touchées, l’affaire Llanera de futbol est l’une des plus spéciales, puisque cette modification met fin aux espoirs qu’ils avaient de pouvoir avoir le jour le plus important de son histoire. Le club, qui évolue dans le groupe de la troisième division asturienne, jouera la Copa del Rey jeudi (21h) contre le Celta de Vigo, une équipe de première division. Le match se jouera au Carlos Tartiere, d’une capacité de près de 30 000 spectateurs. Son président, Miguel López Cedrón, reconnaît qu’ils avaient des “illusions” que les choses pourraient être réorientées et assure qu’hier a été “une déception et un autre coup dur”.

“Les humbles clubs vont passer des moments terribles, nous sommes depuis deux mois sans revenus”

Miguel López Cedrón – Président de Llanera

«Nous ne comprenons pas que les gens sont autorisés à entrer dans des lieux fermés et que le public ne peut pas être amené dans la Tartière, qui est ouverte; tout au plus, nous pourrions prendre un millier de personnes », explique-t-il, ajoutant que cela ressemble à un« grief »:« Je comprendrais que tout était fermé et que personne ne pouvait rien faire, mais laisser les gens entrer dans des lieux fermés et non dans des lieux ouverts est quelque chose qui Je ne peux pas m’expliquer », dit-il. Le président de Llanera met également en garde contre les dégâts qui sont causés: “Les humbles clubs vont passer un moment terrible, nous sommes depuis deux mois sans aucun revenu, c’est très dur.” Et, dans leur cas, la question des enfants les touche aussi: «Nous avons 300 enfants et ce n’est pas seulement une question économique, c’est que j’ai un fils et il rentre à la maison et va vers le canapé; nous les conduisons à une vie sédentaire et aux jeux vidéo ». Pour conclure, il regrette de ne pas avoir pu faire un geste jeudi avec les gens qui continuent de les soutenir: «Nous voulions que les membres qui continuent à récupérer leurs cartes même s’ils ne peuvent pas aller sur le terrain pour regarder les matchs et les enfants du club se rendent à la Tartière gratuitement pour les regarder. son équipe contre une Primera. C’est très triste », conclut-il.

Dans le cas d’Antonio Corripio, président du groupe Covadonga, il est reconnaissant pour la bonne volonté et l’intention de la Principauté, mais regrette qu’il y ait beaucoup d ‘”ignorance” dans les règlements qu’ils dictent. “C’est dommage qu’ils n’aient pas demandé l’avis de ceux d’entre nous qui connaissent mieux la réalité du sport“, Ajouter. Dans leur cas, ils comptent près de 40 000 membres, plus de 3 000 athlètes fédérés et près de 9 500 enfants qui y pratiquaient des sports. «Dans les Asturies, nous avons le taux d’obésité chez les enfants le plus élevé de toute l’Espagne et maintenant ils ne sont plus autorisés à faire du sport; Ces mesures sont excessivement restrictives, elles les laissent sans sport en vacances. Comment l’expliquez-vous? La chose normale est qu’il y a un abandon de la pratique sportive », poursuit Corripio, qui s’interroge également sur le message qui est envoyé quand« on peut aller boire et acheter du tabac, mais pas faire du sport ».

Héctor Galán, directeur général de la Liberbank Oviedo Baloncesto, ne l’explique pas non plus: «Je ne comprends pas quels sont les critères pour permettre aux gens d’aller au théâtre, ce que je trouve très bien, mais ne pas autoriser le public dans les installations sportives. Ne sommes-nous pas aussi une entreprise? Mes fans ont aussi le droit d’aller voir l’émission qu’ils aiment? Nacho Galán, entraîneur de Círculo Gijón, s’exprime dans la même veine, pour qui toutes ces mesures sont «incompréhensibles»: «D’autres lieux plus petits que le Palais peuvent accueillir le public, comme les théâtres et les cinémas, et nous ne le pouvons pas; nous ne le comprenons pas ». Pour lui, ce qu’ils font, c’est «permettre à un bar d’ouvrir, mais ne pas permettre aux gens de consommer».

À Diego Baeza, président d’Avilés, avec l’un des modèles les plus chers de Third, tout cela lui semble “absurde”: “Dans la Suárez Puerta, nous ne pouvons pas rester à deux mètres, mais jusqu’à cinq”, dit-il. Baeza résume en un mot ce dont souffre tout le sport de la région: «l’incertitude».

Le football régional qualifie les mesures de “désastreuses”

La Fédération asturienne de football a publié hier un communiqué dans lequel elle demande au président régional, Adrián Barbón, de “méditer”: “Ces mesures désastreuses pourraient signifier la touche finale et la disparition du sport fédéré dans les Asturies”, poursuivent-ils. La Fédération explique qu’elle a demandé à deux reprises une rencontre avec Barbón et qui n’a pas reçu de réponse. Il exprime également la “surprise” qu’ils ont eue en voyant la publication du BOPA après avoir eu des entretiens avec le ministre de la Culture et le directeur général des sports et demandé une “aide urgente” pour sauver le football régional.