Le sport automobile verra les vraies conséquences de la pandémie cette année, estime le pilote Ricardo Pérez

April del Rio

Journal La Jornada

Samedi 9 janvier 2021, p. a11

La course automobile est l’un des sports les moins touchés par la pandémie jusqu’à présent, puisque les différentes séries pourraient se développer, mais les vraies conséquences se profilent en 2021, apprécie Ricardo Pérez de Lara, pilote et promoteur des futurs volants.

La course automobile a été une autre victime de la pandémie, comme toutes les industries et tous les sports, mais elle a été l’une des moins endommagées car la plupart des championnats prévus ont eu lieu, bien que sans public, ce qui en emporte 50%. Une centaine d’attractivité pour les sponsors et les entreprises, Ricardo Pérez de Lara a apprécié, et a estimé que 2020 a été une année qui a donné d’excellents résultats au sport automobile mexicain, mené par la victoire de Sergio Pérez en Formule 1.

Mais je pense aussi que les conséquences d’une année comme 2020 arrivent désormais en 2021 et 2022, car de nombreuses entreprises repensent la question des parrainages, car il n’y a pas de publicité, des parcours à vide. Je pense donc que le vrai dommage pour le sport automobile survient maintenant en 2021, c’est ma perception, nous devons donc continuer à nous battre pour ce sport que nous aimons, a déclaré Pérez de Lara.

Sans aucun doute, la passion de nous tous qui la pratiquons est ce qui nous fait avancer et toutes les catégories continueront, a-t-il dit, et a estimé que toutes les séries resteront. Le sport automobile n’est pas mort, mais il a été affaibli par la disparition ou la suspension de certaines équipes et pilotes, a-t-il ajouté.

Après avoir remporté neuf titres dans des séries mexicaines et avec la marque Ferrari, Pérez de Lara a quitté les pistes pour se consacrer à la promotion de futurs pilotes, dont ses fils Andrés et Pablo, et Emiliano Richards, un programme basé sur le karting comme catégorie déformation.

«Nous avons un projet très important au Mexique, l’équipe du RPL Ricciardo. Il y a 14 pilotes impliqués dans le projet de toutes les catégories, du micro au X30 Senior et maintenant au KZ, qui est le shifter, et bien, les parents et les futures stars ont vu quelques problèmes, mais nous confirmons tout le monde à 2021, et très heureux de continuer avec ce désir », a noté Pérez de Lara.