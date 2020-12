Manifestants, aujourd’hui dans la Tartière

Une caravane d’environ 200 véhicules a fait une belle apparition ce mardi à Oviedo avec le coup de klaxon. À l’intérieur des voitures se trouvaient différents représentants du secteur sportif asturien, issus à la fois d’écoles privées et de fédérations, mécontents des mesures prises par la Principauté en raison du covid. Du judo, triathlon, athlétisme, aviron ou cyclisme au paddle-tennis. Tous ensemble, ils se sont mobilisés dans la capitale pour demander l’ouverture totale de tous les centres sportifs de la région et qu’ils puissent s’entraîner normalement, en gardant toutes les mesures de précaution.

«Le sport est le grand oublié de la pandémie. Le sport, c’est la santé, le bien-être et peut être pratiqué avec prudence. Nous ne comprenons pas qu’ils ne nous laissent pas faire de l’exercice comme avant “, explique Laura del Truébano, une joueuse de paddle-tennis qui a assisté à la concentration. Malgré la journée pluvieuse et froide, les athlètes ont été remarqués. Ils ont formé une grande caravane de voitures qui partaient du parking du stade Carlos Tartière et se retrouvaient au centre de la ville. De nombreux manifestants ont sorti des affiches de protestation sur les véhicules. «Le sport, c’est la santé», lu dans plusieurs. D’autres ont tiré leur imagination et ont sorti leurs raquettes et leurs pales par la fenêtre en signe de protestation.

«Cela a été un succès car beaucoup de monde est venu», explique Sergio Rodríguez, l’un des organisateurs de la manifestation, propriétaire d’une école de tennis. “Nous, les athlètes, sommes les plus conscients et nous ne comprenons pas qu’ils nous ignorent. Il y a beaucoup de gens qui dépendent du secteur et sont au chômage et sans réponse », a-t-il souligné.