L’entraîneur catalan a fait trois changements avec respect les onze qui ont battu Ponferradina lors de la dernière journée. Saúl et Pedro sont revenus dans l’équipe de départ, laissant Pablo et Nacho Méndez, ainsi que Gaspar pour Aitor. Position par position, l’équipe a répété le schéma tactique qu’elle propose depuis le début de la saison.

El Alcorcón a répété dans son fief, après avoir perdu le tour précédent par deux buts à zéro contre Majorque et n’ayant que deux buts en faveur lors des sept matches disputés, avec pas moins de quatre défaites consécutives. Sur les trois matchs disputés à domicile, les Madrilènes en avaient remporté un seul et perdu les deux autres. En face du Sporting, loin de la vera del Piles, ajoutée deux victoires et deux défaitesDes chiffres acceptables compte tenu des précédents de la saison dernière, mais avec la nuance que les deux défaites avaient été reçues lors de ses deux dernières sorties. Seriez-vous capable d’inverser la situation face à une équipe qui a tellement besoin de points comme ceux du sud de Madrid?

Il n’a pas fallu longtemps au Sporting pour prendre le contrôle du ballon, avec un première arrivée à la minute 3, avec un bon tir de Saúl García de l’intérieur de la surface avec sa jambe moins bonne, que le gardien Dani Jiménez a rejeté bien en dessous. Avec une pression avancée, les hommes de David Gallego ont clairement exprimé leurs intentions.

Alcorcón a répondu à la 7e minute par un L’arrivée de Sosa sur l’aile gauche, qui est tombé sur Mariño bien positionné.

Nous avons dû attendre la 17e minute pour que ce soit à nouveau l’équipe locale, dans un centre après le dribble d’une faute d’un Hugo Fraile très actif, qui avait une autre chance aux pieds de Gorostidi, seulement au deuxième poteau, bien que le joueur était hors-jeu.

Il était donc arrivé à équateur de la première partie sans dominateur clair, et avec un Alcorcón qui n’a pas facilité la tâche du Sporting, qui a abusé du jeu horizontal en attendant de trouver un écart entre le cadre défensif jaune. Le jeu ne pourrait pas être plus uniforme.

Il premier virage pour le Sporting Il est arrivé précisément à la 23e minute, prenant Pedro court et terminant le jeu par une faute en faveur des locaux. Mauvaise mise en œuvre du jeu de stratégie pour les rojiblancos, ce qui le fait enfin aujourd’hui, ils portaient leurs premiers vêtements à la maison.

Pour varier, Manu García a de nouveau souffert dans sa chair de la dureté de ses rivaux, en recevant une forte entrée par derrière avec les pieds devant, quand il a couru la minute 25. La perle de Mareo semble emporter avec son numéro sur son dos, une cible pour les adversaires. Les arbitres devraient en tenir davantage compte.

Le Sporting a pu prendre l’avantage à la 33e minute, grâce à une erreur de la défense d’Alfareña, qui a permis Les Uros ne font face qu’à Dani Jiménez. Avec une passe dégagée pour Cumic qui l’accompagnait à droite pour pouvoir pousser dans une porte vide, l’attaquant serbe a choisi de mettre fin à la pièce, jetant contre le corps du gardien de but local. Mauvais choix et pire conclusion.

Cumic lui-même a vu le première carte pour les rojiblancos à la minute 38, pour une entrée au centre du terrain sur Arribas. Peut-être que le joueur local a payé le canard pour le colère toujours du serbe pour l’action précédente avec son compatriote Uros.

À la 40e minute, Mariño en deux moitiés, a bloqué le tourné de l’extérieur de la région de Gorostidi. L’Alcorcón les rares fois où il a atteint les environs de la zone galicienne, il s’est avéré capable de générer un danger.

Alors que Manu García a continué à faire son truc de leur position de milieu de terrain, sur les ailes à la fois avec Gaspar à gauche et avec Cumic à droite, le Sporting s’approfondit avec plus de difficulté.

La cassure est donc atteinte avec un nul nul, avec alternatives pour les deux côtés, bien que peut-être avec des chances plus claires pour le Real Sporting, en particulier celui déjà mentionné d’Uros. Resté tout en attente pour la deuxième partie.

Le jeu a repris sans changement, comme cela s’est produit au début du match, avec Les sportifs cherchent à mettre leur rival dans leur domaine. C’est ainsi que le premier tir des rojiblancos est venu, avec un lancement de l’extérieur de la surface par Pedro Díaz, après une bonne manipulation du ballon. Cependant, Dani Jiménez n’a eu aucun problème pour bloquer la tentative de le surprendre par l’équipe de jeunes.

Ressemblait à coûte plus cher à l’équipe de David Gallego dans cette deuxième période, amener le ballon dans des zones offensives. C’est peut-être pour cela que l’entraîneur du sportinguista n’a pas tardé à faire son premier changement, Aitor est entré pour un malheureux Cumic à la 56e minute.

Le jeu a atteint le temps de jeu avec un manque de contrôle de la part des deux équipes, ce qui, en théorie, a davantage nui aux sportifs. Ceux de Mere Hermoso, entraîneur local, avaient encore quelques autres décors, si fondamentale dans ce type de matchs extrêmement uniformes.

Sorti de nulle part pratiquement, à la minute 63, un balle au centre de la défense de poterie par Gaspar, il a servi pour que Uros, cette fois oui, était bien plus intelligent que son défenseur, qui s’est endormi sur ses lauriers en attendant le départ de son gardien, mettant le bout de son pied droit, surpassant Dani Jiménez. C’est ce que vous devez demander à un avant-centre. Le Balkan a été racheté avec son but de l’erreur de la première mi-temps Et d’ailleurs, il a mis le Sporting en tête, avec qui est son cinquième but de la saison. Il appartenait désormais à Alcorcón de s’ouvrir, s’ils voulaient avoir une option pour égaliser le concours.

Il a pu condamner le Sporting peu de temps après dans deux minutes consécutives, quand d’abord Uros puis Aitor, ils ont tous deux échoué un contre un contre Dani Jiménez, tous deux tirant sur la poupée. Impossible de pardonner autant.

Pire encore, l’échec de Manu García en 71, alors que de nouveau seulement contre Dani Jiménez, cette fois, il a jeté pour très peu. Les fans de sportinguista craignaient le pire, après que son équipe ait gâché tant d’occasions d’être partie avec une raclée de Saint-Domingue.

À la minute 73, il y a eu le deuxième changement dans les rangs du sportinguista, entrant Alvaro Vázquez pour Gaspar, Aitor part sur l’aile droite et laisse tomber Manu García sur la gauche.

À peine une minute plus tard, les pires présages ont été accomplis à la 75e minute avec un superbe photo de Sosa de l’extérieur de la zone, qui a étrangement surpris Mariño en bas.

Heureusement, Alcorcón a continué à concéder en défense. De cette manière, à la minute 79, Pedro traverse le centre du terrain, a bien servi pour Aitor, de sorte que cette fois L’intérieur de Huelva n’a pas pardonné, tirant sur Dani Jiménez d’un tir bas. Un par deux pour le Sporting et encore une fois, ce sont les potiers qui ont dû faire match nul.

Au fil des minutes, la nervosité locale devenait de plus en plus évidente. La 85e minute a été atteinte lorsque David Gallego a introduit un dernier triple changement, entrant dans un redécouvert pour la cause, Carmona, de Manu Garcia, ainsi que Javi Fuego de Pedro Díaz et Pablo Pérez d’Uros.

Avec pratiquement aucune occasion digne de mention de là à la conclusion du match, il était arrivé pour joie de la paroisse rouge et blanche avec une victoire très importante pour son équipe, qui a ainsi grimpé jusqu’à 19 points au classement, juste un derrière l’Espanyol, leader de la catégorie. Triomphe plus que mérité selon les chances jouies pendant le match. Cependant, pas toujours une équipe qui pardonne autant, parvient à remporter la victoire malgré cela. C’est le seul mais qui puisse être mis au Sporting en cet après-midi victorieux à Madrid.

Le prochain rendez-vous aura lieu le Lundi, All Souls ‘Day, contre Castellón, dans un match a priori où les hommes de David Gallego commenceront comme favoris. Mais on sait déjà que dans cette catégorie, n’importe quelle équipe peut vous faire casser. Il ne reste plus qu’à continuer à travailler dans le même sens et à ne pas pardonner tout ce qui a été pardonné à Alcorcón. Le rêve est plus vivant que jamais. Que ce soit pendant longtemps.

Post Scriptum: les horaires dans cette “nouvelle normalité” restent un mystère pour les fans, qui, sans pouvoir se rendre sur les terrains, voient comment on leur refuse même la possibilité de regarder les matchs à la télévision en cas de coïncidence avec un horaire de travail des plus normal (vaut la redondance) avec le parti.