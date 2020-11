Deux équipes se sont affrontées séparés par dix points dans le classement, avec des tendances clairement différenciées. Pour les canaris, la seule consolation était que ses quatre victoires à ce jourIls avaient été comme un local.

Pour le défi, David Gallego loin d’être une surprise, Je parie encore Sauf l’échange de Pablo García contre Saúl, contre le même onze qui avait offert d’aussi bonnes sensations lors de son dernier match à domicile contre Sabadell. On pourrait dire que le Real Sporting a présenté son équipe de gala. Et la meilleure nouvelle pour tout sportinguista berceau est que dans ce onze, il n’y avait pas moins de sept Asturiens. Ce n’est pas du nationalisme: c’est du pur sportinguisme.

Robe de ça violet qui semble plutôt bleu à la télévision, Le Sporting a commencé comme d’habitude lors de ses derniers matchs, en appuyant sur toutes les lignes, les dix joueurs de champ ayant appris beaucoup de leçons et jouer ce qui est dit par cœur. Sans aucun doute la défaite de Leganés avait également été très bien accueillie sinon par le vestiaire, mais par tous les fans, conscients que pas même ajouter aux jaunes, ils continueraient dans le classement.

Malgré sa mauvaise dynamique, l’UD Las Palmas de Pepe Mel, n’a pas reculé face à ce Sporting et il a essayé de prendre le contrôle de la rencontre à son tour. La réalité est que atteint le premier quart d’heure, aucune des deux équipes n’avait mis le gardien rival à l’épreuve. Match tactique à la limite, ce qui se traduit généralement par pas très attrayant pour le spectateur.

Juste à la 16e minute, le première action notable du match, en forme de jaune pour Javi Fuego. Carton clair dans un tacle dur au centre du terrain qui aurait peut-être pu être évité. Le problème pour David Gallego a été donné par le absence de pièces détachées pour cette zone du champ, avec victimes de Nacho Méndez et Cristian Salvador.

Deux minutes plus tard, un bon centre de Guille Rosas avec l’extérieur, s’est retrouvé aux pieds de Djuka, dos au but, mais le Serbe étant incapable de terminer le jeu, soit en se retournant, soit en cherchant une incorporation. Il n’y avait pas le jeu pour autant gâcher la moindre opportunité.

Le Balkan il n’a pas fallu longtemps pour réclamer. C’était la minute 21 quand un premier passage exquis de Manu Garcia, aussi avec l’extérieur, trouvé Uros non marqué, étant abattu par le gardien de but local, Alex Domínguez. L’arbitre de Valladolid, Olíver De la Fuente, n’a pas hésité une seconde. Djurdjevic a lui-même exécuté la peine maximale, trompant complètement le gardien jaune, tir dur et plat à la base du bâton droit de l’objectif de Gran Canaria. Septième but pour Uros, qui est revenu pour se retrouver avec le but. Le grand jeu du sport et la définition finale optimale.

Mieux vaut ne pas pouvoir mettre le jeu à ceux de David Gallego, lors de son premier tir entre les trois couleurs. Et c’est aussi quelque chose de très connu qui reviens en deuxième, ça lui coûte dieu et horreurs du premier au dernier classé dans la catégorie.

Comme prévu, l’équipe canarienne a tenté de réagir, mais sans grande conviction. C’était tellement dans minute 34, Uros lui-même après l’assistance de Gragera, Il a affronté Domínguez seul, le battant avec beaucoup de calme. L’assistant a néanmoins marqué un hors-jeu qui dans la première répétition ne le semblait plus. La déménagement était aux dépens de ce que le VAR dictait. La rectification semblait plus que chantée et heureusement (cette fois elle l’a été) elle l’était. Double pour Uros et zéro deux pour un Sporting qui était mortel dans ses approches de la zone d’un Las Palmas assommé par les circonstances. C’était au tour du Sporting achever un adversaire mortellement blessé et ne donne même pas le choix à l’espoir.

C’est Borja qui a vu le deuxième carton jaune pour le Real Sporting à la 37e minute. Était le seul négatif qui pourrait être mis sur le débit de l’équipe sportinguista en première mi-temps où sans grande fanfare, il y avait clairement démontré pourquoi de sa situation privilégiée.

De cette façon, le reste a été atteint avec la victoire confortable d’un Real Sporting, pratique et mortel comme on ne s’en souvenait pas depuis longtemps.

Avec deux changements dans votre équipe, Pepe Mel a renvoyé son équipe sur l’herbe, avec également un changement dans l’arrangement tactique, remonter les canaris comment pourrait-il en être autrement, à la recherche de cet objectif qui pourrait les remettre dans le match. Le sport était responsable de l’arrêt de l’élan canarien, en appliquant sa recette habituelle pour mettre le jeu en pause. Premières minutes comme ça haute tension par les deux ensembles.

UNE Clemente a tiré à la 53e minute du bord de la zone, c’était la première nouvelle que Mariño avait de l’offensive canarienne. Le Galicien l’a bien résolu. Cependant, dans le corner qui suit, la fortune alliée aux habitants, quand Uros peignait en arrière, rejetant le ballon à Borja et rester aux pieds de Rober, qui anticipe Guille Rosas, perçant le but du sportinguista.

À peine deux minutes plus tard, ce qui semblait impossible était consommé quelques instants avant: un ballon divulgué par l’un des joueurs est entré sur le terrain à la mi-temps, Kirian, a trouvé un Le grand contrôle de Rober, auxquelles s’ajoutaient les facilités excessives accordées par la défense violette, dans ce cas précis de Borja. Il n’a pas gaspillé le cadeau et est revenu pour battre Mariño Tie à deux et un match complètement nouveau. Celui qui semblait maintenant éliminé était le Sporting. Impardonnable.

À la 62e minute Pedro Díaz et Aitor García sont partis (tous les deux un peu en dessous de ce qu’ils avaient proposé), entrant «Gaspi» Campos et Pablo Pérez.

Dans une pièce qui ne devait pas faire chier, Uros a de nouveau sorti cette guérilla en lui, face au juge de touche et voyant ainsi le carton jaune. La chose a commencé à mal peindre. L’équipe avait disparu de manière incompréhensible après avoir traversé les vestiaires. Peut-être ceux de David Gallego ils ont commencé à payer l’absence de rotations? Ou était-ce simplement qu’ils s’étaient reposés sur leurs lauriers?

Cependant, le Sporting a semblé se réveiller, quand à la 70e minute, une combinaison entre Manu et Gaspar, s’est terminée par la coup bas de celui-ci, qui a été dévié par la défense canarienne, laissant le ballon de très peu. Le sport a donné le sentiment de croire à nouveau que tu pourrais emmener le chat à l’eau, dans un jeu qui n’aurait jamais dû être impliqué après avoir été aussi franc. Péchés de jeunesse, Probablement.

Peu de temps après, Uros a lancé un coup franc en 72 qui a heurté la barrière. Le meilleur buteur du Sporting voulait à tout prix fêter son premier hattrick depuis son arrivée à Gijón. Par désir, cela n’allait pas être. Une minute plus tard et au grand soulagement des fans de sportinguista, Pepe Mel a retiré l’attaquant canarien Rober du terrain.

Avec le dernier quart d’heure à contester, les deux équipes n’étaient pas satisfaites du tirage au sort. Les sportiguistas pour avoir eu la victoire en main; les canaris pour avoir pu égaler un score aussi défavorable.

San Mariño devait apparaître à la minute 80, pour répondre avec une superbe parade à un superbe coup franc, avec rebond inclus. Peur monumentale pour tous les fans de sportinguista.

David Gallego a profité de la prochaine interruption du jeu pour introduire son troisième changement, avec Alvaro remplace Uros. Mais putain de malchance à la poursuite du Sporting à Gran Canaria, fait en minute 85 le retour était terminé, avec une autre action en justice de garde, qui s’est terminée par Clau, servant à partir du sol pour qu’Espiau, tout seul, il a tiré sur Mariño. Le Galicien en prenant le ballon de son but (pour la première fois battu jusqu’à trois fois), il a enragé sa famille pour un dernier effort. Il n’y avait cependant pas d’essence pour l’épopée.

Avec cinq minutes de réduction dans lesquelles Sporting essayé (Pablo Pérez l’a eu en 91, avec une tête sur un corner), mais il n’a pas obtenu de récompense, le match s’est terminé sur ce qui représente la quatrième défaite du Sporting (tous loin des rives des Piles). Probablement le plus douloureux à cause de la façon dont cela s’est passé.

Il ne reste rien mais apprendre de ses erreurs et affrontez ce prochain match avec l’esprit de vengeance ce jeudi, contre Albacete. Le Sporting aura rarement un jeu aussi cher et il la laissera rarement s’échapper. La nuit n’aurait pas pu devenir plus noir pour un sportinguismo qu’au repos, il rêvait d’une fin peinte en rose et qu’il rencontrait inexplicablement ce qu’ils ont peint le leur était le visage. C’est le football et c’est le deuxième. Ce qui est dit: Il est temps de télécharger toute la frustration contre Albacete. Quelqu’un doit payer la vaisselle cassée à Gran Canaria.

Post Scriptum: Savez-vous comment se déroulent les ventes du troisième kit «sanitaire»? Et environ un pourcentage de don pour leurs revenus? La grandeur d’un geste se mesure par des choses aussi simples que celles-ci.