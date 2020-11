L’opportunité de regagner la place de promotion directe s’est échappée. Retourner à. Du moins, si Sporting reste fidèle à cette image de croissance dont son passage à Son Moix a été le témoin. Avec un appel à un nombre minimum en termes de chiffres, sauvant des rebuts comme Neftali en cours de route, les habitants de Gijón ont donné l’image d’un groupe compact, conscient de ses propres forces et faiblesses et de celles des autres, avant le deuxième classé, venu d’enchaîner onze jours sans connaître le défaite de douze disputée. Il a été tenu en main par l’équipe Gallego, qui n’a pas manqué, une nouvelle fois, dans sa lecture lors du match précédent en demandant d’aiguiser sa visée. Majorque concède généralement peu et le Sporting en a créé deux très clairement en première mi-temps. Aitor García a terminé trop centré une grande triangulation commencée par Djuka et poursuivie par Manu. Le Serbe a eu le prochain avec Aitor comme assistant mais, déterminé à n’utiliser que sa main droite, il a donné quelques centimètres pour terminer à l’entrée d’un défenseur, qui a dévié juste assez pour voir le ballon se tordre sur son chemin vers le but. Le jeu était dans ces deux-là.

Guille Rosas regrette une occasion manquée par le Sporting avec Manu García en arrière-plan. | LOF

Sporting se sentait à l’aise de répéter avec Javi Fuego et Gragera dans le double pivot. Manu García ne semblait pas l’être, de retour au onze après avoir brillé dans les sous-21. Le rojiblanco, hier en vert aigue-marine dans une journée ajoutée comme un clin d’œil au grand travail effectué par les toilettes, a dû recommencer par le côté, dans ce cas, la droite. Son jeu entre les lignes n’a pas brillé comme à d’autres occasions. Le milieu de terrain était à nouveau pour un Pedro Díaz qui l’a eu dans la première minute après un grand coup de talon du plus généreux Djurdjevic depuis longtemps. Le Serbe n’a pas convaincu le plus clairement qu’il avait, mais tout au long du match, il a combiné et généré des espaces pour montrer la deuxième ligne. Dans ce chœur de générosité, le bloc d’un Sporting a été monté en trois quarts qui a étouffé la sortie du bal de Majorque pour envoyer une première partie dans laquelle la seule approche des Baléares était un stage de Mboula que Mariño a parcouru attentivement.

Mariño a stoppé à quatre minutes l’action du plus grand danger local, contre Mboula

C’était le peu de dangereux généré par les locaux et aussi le peu que Saúl García a cédé, qu’il a annulé de là à la fin auquel Javi Rico a résisté l’été dernier. Aitor et Djuka, après avoir marqué le plus clair, en avaient encore deux pour chercher le but. Le premier a tiré, avec son pied gauche, une pièce répétée pour un corner. Le deuxième s’est dirigé très loin d’un grand centre de Saúl.

Le passage par les vestiaires a réactivé une Majorque qui a repris le contrôle du match pendant les vingt premières minutes de la seconde mi-temps. Le Sporting a pris du recul et a enduré l’averse sans plus de concessions que deux longs coups dans lesquels il n’y a pas eu de gros dégâts. Ruiz de Galarreta a envoyé un ballon sec à la tension du poteau droit de Mariño qui est sorti, par centimètres. Joan Sastre, qui n’a rien à voir avec l’ancien capitaine rouge et blanc né à Binisalem, a essayé les gants de Mariño dans un autre coup dur que le Vigo a repoussé sur la barre transversale. Dani Rodríguez a subi le même sort. Il n’y avait plus de travail pour le père de Lucas. Et quand beaucoup ont cru que Sporting fermait, ça a commencé fort. L’équipe s’est relancée sans avoir besoin de rafraichissement des hommes, c’est pourquoi Gallego a attendu la minute 88 pour introduire le seul changement, celui de Gaspar pour Manu García. Djurdjevic a été récompensé pour sa générosité lorsque Pedro lui a donné un coup franc qui a frappé la main de Mboula et léché le bâton et, peu de temps après, Aitor a mis en place une contre-attaque qui a une fois de plus montré que le résidu sportif, celui d’interpréter les situations et d’exécuter Mémoire. Ce qui vient d’être un exemple d’équipe travaillée par le coach. Aitor a mis un autre bonbon plat dans la zone pour l’arrivée de Pedro Díaz, qui n’était pas accompagné du gaucher, tirant un coup qui a été mordu dans une autre situation pour tirer sur Reina. Si dessiner à Majorque était bon, cela fait mal pour un Sporting qui se termine le quatrième jour.