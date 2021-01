Le premier pas vers la normalité a été franchi hier dans Vertiges. C’était quelque chose de symbolique, avec l’entrée des caméras pour immortaliser l’activité particulière du Sporting depuis que le covid a frappé l’équipe. Pour la première fois, il était possible de voir, pendant quelques minutes, Galicien diriger la formation avec 25 footballeurs, dont treize avec des records d’affiliation ou de jeunes. Il n’y a pas eu d’ajouts de dernière minute. Les personnes infectées devront encore attendre. Peut-être que cette semaine, après les prochains tests PCR, certains d’entre eux pourront se joindre. Mais pour l’instant, pour préparer la Copa del Rey contre lui Amorebieta, Gallego a maintenu la même base. Et avec le même message de ces derniers jours: que le football continue de surpasser le niveau extra-sportif.

“La Copa del Rey n’est pas une brune, C’est l’occasion pour chacun de voir comment l’équipe réagit à une telle situation », a expliqué le coach rojiblanco après la séance de travail. Le sport s’est réfugié dans le sport. Conscient de sortir du moment critique sans grand impact sur le sport, l’entraîneur de rojiblanco a reconnu qu’il était préoccupé par cette facette, tant physique qu’émotionnelle. Sans évoquer directement les conséquences possibles que l’épidémie de covid pourrait laisser, avec l’exposition publique que l’équipe a subie, le technicien a expliqué que dans cette situation atypique, ils accordaient une importance particulière au plan émotionnel. «En ce moment, c’est un aspect émotionnel et physique. Nous mettons beaucoup l’accent », a souligné l’entraîneur lorsqu’on lui a demandé si cette expérience pouvait jouer un tour à l’équipe de rojiblanco.

Protocole sanitaire adouci, hier Mareo a cessé d’être un bunker. Le petit groupe de footballeurs travaillant sous David Gallego a également été rejoint par l’équipe de jeunes et l’équipe de jeunes, qui se sont également habillées en short.

L’épidémie au Sporting, avec neuf footballeurs touchés, a laissé David Gallego dans une situation difficile, qui espère que la normalité se rétablira bientôt. Mais l’entraîneur rojiblanco ne trouve pas non plus d’excuses. «Je ne sais pas si c’est la situation la plus complexe que j’ai eue, je n’ai pas commencé à y réfléchir. Mais oui, chaque fois que je le prends comme une croissance personnelle qui doit servir de perfectionnement en tant que coach.r », se dit-il.

Avec trois matchs cette semaine, la séance d’hier n’a duré qu’une heure. Les neuf absences signifient que Gallego peut à peine tourner aujourd’hui. À l’effet du covid s’ajoute cette circonstance d’essayer d’éviter de serrer l’équipe, alors qu’il reste encore une demi-saison à venir. «Les jetons font de nous des joueurs de répétition, ce qui est évidemment l’aspect physique qui m’inquiète le plus. Avec trois matchs en une semaine, avec les quelques rotations que l’on peut faire, il faut en tenir compte », a déclaré l’entraîneur de rojiblanco.

Demain, de nouveaux tests PCR sont prévus à Mareo, 48 heures après la visite de Fuenlabrada Dimanche à El Molinón. Là, il est peut-être déjà possible que l’un des infectés soit à nouveau disponible. Pour le moment, avec moins de troupes, l’équipe rojiblanco a obtenu un point précieux à Lugo. Et maintenant, il cherchera à se rendre au tour de la Copa del Rey et à maintenir sa dynamique en Ligue dimanche, dans la zone supérieure du classement. “Je suis très concentré pour essayer de rendre l’équipe aussi compétitive que possible afin que nous puissions passer l’égalité”, a-t-il déclaré. David Gallego.