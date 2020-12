Manu Garcia.

Le sport veut avoir le ballon. Si quelqu’un est sur le point de regarder un match de sport, il sait à quoi s’attendre. L’équipe de Gallego aime être le protagoniste avec le ballon. A ce jour, 19 jours, le ballon a eu plus de temps que ses rivaux: 51,8% du total. Les rojiblancos sont la huitième équipe de la catégorie en position dominante, loin des 57,1% d’Almería, suivis par Rayo (55,4), Espanyol (54,2), Mirandés (53,8), Majorque (53,2 ), Castellón (52,8) et Saragosse (51,9), juste devant l’équipe sportiveinguista.

Ceux de Gallego cherchent à s’associer pour prendre le commandement des partis. La passe est son argument le plus puissant. Ceci est démontré par le fait qu’il s’agit de la deuxième équipe de la catégorie en nombre de passes réussies, 6 951, seulement derrière la joyeuse Almería, 7 520. L’Espanyol, avec 6 912 expéditions précises, suit de près les rojiblancos. Le sport a un bon sens du dépassement. Ceci est démontré par le fait qu’il complète 80,2% de ceux qui tentent. Le meilleur en deuxième dans ces matchs est encore une fois Almería, avec une précision de 83,2%.

A l’aise avec le ballon, face à un adversaire conscient de lui-même dans son domaine, les faiblesses du Sporting se manifestent quand ils le mènent au combat au corps à corps, c’est là, dans le duel physique, que souffre l’équipe de Gallego, qui est l’équipe qui se bat le moins Il a gagné (920) avec le rival et le deuxième auquel les balles les moins aériennes tombent de son côté: 285.

Edgar, avant Las Palmas. LOF

Un Oviedo prêt pour la bataille. Comme s’il était l’antagoniste du style rojiblanco, Oviedo de José Ángel Ziganda avance dans la compétition avec le sentiment que l’équipe va augmenter et a encore beaucoup à dire, basant sa proposition sur des armes très différentes des rojiblancas. Si Sporting est contraint par la mêlée, Oviedo aime l’idée. Pour cette raison, les Bleus sont la troisième équipe de la deuxième division à avoir conquis le plus de duels et de ballons aériens.

Il a remporté à ce jour en 1 125 matchs contre des joueurs rivaux. Seuls Rayo (1166) et Fuenlabrada (1134) le surpassent dans cette facette. La sensation s’étend aux balles directes: les hommes de Ziganda ont remporté un total de 458 tirs aériens. Ils ne présentent de meilleurs bagages que dans la compétition Alcorcón (478) et Tenerife (459).

Comme pour le Sporting, les styles s’opposent à l’autre extrême, lorsqu’on propose avec le ballon. Oviedo n’a eu la possession que 47,6% du temps. Malgré le fait que l’indice a augmenté ces dernières semaines, il est resté le deuxième avec moins de dominance pendant une grande partie du parcours, il est 17e en deuxième.

Plus d’un tour pour atteindre vos objectifs. Gallego et Ziganda ont atteint le tournant de l’année avec une partie de leur travail accompli, celui de faire en sorte que leurs équipes aient leur propre style, une nuisance pour leurs rivaux. Le sport doit désormais s’installer dans la zone noble de la table. La promotion directe est plus difficile que jamais, mais les rojiblancos ne renoncent à rien. L’Oviedo semble avoir un profil plus bas, mais tout aussi ambitieux. Son objectif est d’éloigner les quatre derniers et de se rapprocher des six premiers.