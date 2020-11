Où il est allé Diego Armando Maradona laissé une marque. Son football, si rapide, beau et insouciant pour l’époque, a marqué un avant et un après dans chaque pays qu’il a eu la chance d’apprécier. Naples C’était l’un des conclaves de la Pelusa. En Italie, il a pris racine et a vécu sa plus longue période dans un club de football. Là, il s’est établi après son bref passage à Barcelone. Là, il a élevé son football jusqu’à ce qu’il touche le ciel en 1986 avec la Coupe du monde au Mexique et a ensuite remporté deux Serie A, une Coupe, une Super Coupe et une Coupe UEFA.

Après que la nouvelle de sa mort ait été connue ce mercredi 25 novembre, il y a eu une terrible agitation à travers le monde. Plus précisément à Naples, ils sont descendus dans la rue pour rendre hommage à l’artiste de football, celui qui a été la star de partenariat pendant si longtemps dans le San Paolo. La ville envisage actuellement de changer le nom du stade et de lui donner le nom de Diego Armando Maradona en l’honneur de l’Argentin.

Luigi De Magistris, maire de la ville de Naples, a annoncé que le stade, propriété du conseil municipal, sera renommé Stade Diego Armando Maradona en l’honneur du footballeur. «Nous avons proclamé un jour de deuil en son honneur. Il a tout fait pour racheter la ville de Naples. Nous nous sentons également plus unis grâce à lui. Le stade s’appellera Diego Armando Maradona car il est important pour nous qu’il en soit ainsi. C’est maintenant le moment de la douleur, à partir de demain, nous réfléchirons au processus bureaucratique pour le changement de nom. Nous lui avons donné la citoyenneté napolitaine dans le passé, il n’y en avait pas besoin car il était déjà le fils de cette ville, nous savons ce que cela représentait pour nous », a-t-il déclaré. Par Magistris.

Naples devient folle de Maradona

Le président de l’entité napolitaine Aurelio de Laurentiis Il a soutenu cette idée aussi en proposant de fusionner le nom actuel du stade avec celui de l’Argentin: «On peut envisager l’idée d’appeler notre Stade San Paolo-Diego Armando Maradona».

Les gestes d’hommage dans toute la ville ont été nombreux. Sur la façade d’un immeuble emblématique du quartier Quartieri Spagnoli dans lequel est dessiné le visage de l’Argentin, des centaines de fans sont venus à l’honneur Maradona avec des bougies, des photos, des foulards, des drapeaux, des affiches et des messages d’adieu pour le footballeur emblématique. Aujourd’hui, la ville est en deuil et le silence règne dans les rues d’une ville habituelle animée à chaque coin de rue et d’affaires. Naples dit au revoir à son fils adoptif et prodigue.