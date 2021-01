Le haut leader du Stadium connaît bien la situation dans laquelle se trouve son équipe, qui après avoir perdu justement le derby contre Avilés est bas de troisième et avec de nombreuses possibilités de relégation. «Mais une chose est de descendre et une autre de disparaître, j’ai déjà dit dans l’une de mes premières déclarations que nous étions venus pour rester. Ils pensaient toujours que nous allions être comme le Carbayedo historique, que nous allions durer trois jours, et il s’avère que dans cinq ans, nous sommes dans la même catégorie qu’eux.. Et le club continuera, peu importe qui le pèse ».

Les déclarations d’Abraham, motivées par des messages qu’il a lus sur les réseaux sociaux qui “insultent les fans et la propriété du Real Avilés”, ont piqué le conseil d’administration du Stadium, notamment à cause du mépris de ce qu’il définit comme “un club de copains”.

«Nous sommes venus ici de nos propres efforts, car personne ne nous a aidés, aucune propriété n’est venue intervenir. Les propriétaires du stade d’Avilés sont ses partenaires, actuellement trois cents et quelque chose. La pandémie l’a ralenti un peu, mais nous sommes arrivés être presque cinq cents. Notre idée est de ne jamais perdre l’esprit d’être un club d’amis, même si on monte au premier, ce qui ne va pas arriver», Souligne Rellán.

Personne ne peut échapper à la façon dont le stade a germé, fondé par un groupe de fans de football marre de la longue période en tant que propriétaire du Real Avilés de José María Tejero, qui a pris le club dans la zone médiane supérieure de Segunda B et plus de deux des décennies plus tard, elle le fit flirter avec Preferente et socialement déconnecté de la ville. «Le club a été formé comme il a été formé, c’est palpable, mais je n’ai pas parlé de la situation au Real Avilés depuis des années. Dans le premier jeu, j’ai salué Baeza (le nouveau propriétaire) et nous nous souhaitons bonne chance, comme il se doit. Je ne vais pas sur les réseaux sociaux et je pensais qu’Abraham était toujours un ami. J’étais au Real Avilés depuis trente ans en tant qu’abonné, quand il a collecté j’ai payé », raconte Sal de Rellán.

La polémique éclate au moment où le Stadium tente de manœuvrer pour corriger ses mauvaises performances sportives. Les efforts se concentrent sur le renforcement de la défense et l’entité a donc incorporé deux centrales électriques, Barragán, de Gijón Industrial, et Zapico, de Llaranes. «Si nous devons prendre du recul pour prendre de l’élan, nous le ferons, mais nous le ferons avec une tête. Tout s’est passé à l’inverse, mais on apprend de tout », analyse le leader d’Avilesino.

Masegosa, à Mosconia

Le sévillan Pepe Masegosa dirigera Mosconia jusqu’à la fin de la saison et deviendra le remplaçant de Manel, incorporé par Marino après la démission d’Oli. Après son temps en tant que joueur, Masegosa a commencé comme entraîneur en tant que deuxième entraîneur de Lucas Alcaraz dans la deuxième division d’Almería, pour former plus tard San Fernando, Ceuta, Xerez et Villanovense.