Erendira Palma Hernandez

Journal La Jornada

Dimanche 1 novembre 2020, p. a11

Habituée à être discrète et professionnelle sur le terrain, la sifflante Lucila Venegas bénéficie désormais du National Sports Award du meilleur juge ou arbitre et souligne que c’est une opportunité de promouvoir les futures générations de collégiales dans le football.

Le succès laisse quelque chose dans la partie humaine des autres, je préférerais qu’on se souvienne de moi pour avoir eu un impact pour de bon dans la vie des autres que pour simplement montrer mes réalisations, a déclaré Venegas au téléphone toujours excité par la reconnaissance après presque 15 ans de trajectoire.

Les propos de Lucila font référence à la possibilité de créer un précédent en tant que l’une des rares femmes à avoir sifflé dans le football masculin au Mexique (Ascenso Mx) et afin qu’il y ait plus d’arbitres de qualité dans le domaine professionnel.

«Ce n’est pas facile d’être une femme sifflante, mais je ne dis pas que mes collègues ont les choses simples. Ce prix sert également à dire «bonjour, les arbitres sont là». J’espère que c’est une bonne opportunité pour tout le monde, pas seulement pour moi.

Si les nouvelles générations fonctionnent bien, avec discipline et persévérance, d’autres voies peuvent être ouvertes pour ceux qui les succéderont. Nous, les femmes, devons nous soutenir les unes les autres, parfois nous oublions de le faire, mais nous ne sommes pas seules et ensemble nous progressons mieux, a-t-elle souligné.

Venegas a joué dans la Liga Mx Femenil et dans la défunte Ascenso Mx, mais même si elle n’en a pas eu l’occasion en première division, elle est l’une des siffleuses les plus expérimentées du football mexicain.

Elle porte l’insigne de la FIFA et a été constante dans les championnats du monde féminins, où elle a dirigé les tournois U-17 au Costa Rica 2014 et Uruguay 2018, ainsi que dans les U-20 Japon 2012, la Coupe du monde au Canada 2015 et la France 2019, alors qu’il était aux Jeux Olympiques de Rio 2016.

▲ Habituée à la discrétion, elle jouit désormais de la reconnaissance au maximum, qui s’appuie sur 15 ans d’expérience.

Pour la première fois de sa carrière, il se permet d’être le centre d’attention et jouit de cette reconnaissance en étant conscient que sa meilleure performance en tant qu’arbitre est lorsqu’il passe inaperçu par ses décisions sur le terrain.

C’est un honneur et je suis très fier, c’est un sentiment différent, le prix est décerné par la plus importante organisation sportive du pays. Je le vis pleinement en ce moment, avant tout, parce que le juge ne devrait jamais être le protagoniste sur le terrain, quand le football va voir le joueur et que l’arbitre doit partir sans que leur présence ne soit remarquée, a-t-il déclaré.

Les athlètes sont toujours ceux qui devraient briller, ils sont en première page, mais en fin de compte, les arbitres ont aussi nos carrières et nos rêves. De plus, on est dans des matchs à bout de souffle, on s’excite quand il n’y a aucune raison d’intervenir et qu’ils marquent un but, on sent qu’on frappe ce ballon, dit-il.

Face au chemin parcouru en tant que siffleur, Lucila a accepté que l’arbitrage de qualité exige plus que ce qu’il vous donne, la chose la plus difficile dans ce métier pour atteindre le meilleur niveau est de lui donner votre vie, même si cette persévérance vous permet d’être prêt à affronter au dragon à sept têtes, mais aujourd’hui, ça vaut tout et j’apprécie juste ce prix.