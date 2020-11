Luka doncic est sans aucun doute l’une des sensations de la NBA. Il fait déjà partie des meilleurs joueurs de la meilleure ligue du monde, et il est si jeune que personne ne met un toit sur le Slovène. L’ancien joueur du Real Madrid a un contrat avec les Mavericks jusqu’en 2022 et est heureux à Dallas, où il est plus que installé. En fait, il a acheté un iManoir impressionnant pour environ 2,4 millions euros où il vit avec sa compagne, Anamaria Goltes.

Le Slovène a acquis cette maison avec un plan pour l’avenir de la vie dans la ville du Texas. La maison a quatre chambres, six salles de bains, piscine, un garage avec espace pour quatre voitures, et au total il se compose d’environ 1 600 mètres carrés. Il est frappant de constater que la maison était à vendre seulement un mois avant que le Slovène ne décide de l’acheter selon les médias américains.

Que Doncic ait acquis le manoir n’est pas un secret à Dallas, car même l’agence immobilière qui l’a vendu l’a publié sur ses réseaux sociaux en remerciant le Slovène pour sa confiance, qui sera le voisin de son “ patron ” Mark Cuban, le propriétaire des Dallas Mavericks et grand partisan du jeune joueur.

Et avec qui il partagera les murs et la vie au quotidien, ce sera avec Anamaria Goltes, sa petite amie et son soutien inconditionnel, comme il l’a lui-même expliqué à plusieurs reprises. Goltes est une jeune mannequin slovène qui a déménagé à Dallas avec son partenaire et leur chien pour vivre l’aventure NBA. Dans les réseaux sociaux, les images des deux sont constantes, et elles pourraient être vues plus qu’unies lors de divers tournois et matchs.