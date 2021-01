Leo Messi Il a trouvé un super petit allié pour son football et c’est Pedri. Le très jeune Canari était aussi protagoniste que celui qui a le plus remporté la victoire de la Barcelone à San Mamés, avec un but et une victoire qui ont exécuté le Athlétique et de ceux qui ont parlé avec Movistar + à la fin du crash.

«Nous savions que c’était un match très important et nous l’avons affronté comme ça, nous savions ce qu’ils jouaient, qui cherchait Iñaki à la vitesse, ce qui est très rapide. Nous avons pu l’arrêter cependant le premier but était un coup dur mais nous savions revenir et nous avons obtenu trois très bons points », a déclaré Pedri, au pied du peloton.

Le premier but a été un coup dur pour le Barça, mais comme Pedri l’a reconnu, ils ont su réagir à temps. “Quand ils vous marquent un but au début, la chose normale est de tomber en panne, nous avons fait le contraire, nous savions revenir en arrière ».

Son objectif, le premier de sa carrière à San Mamés, venait de la tête, une facette dans laquelle il n’avait pas encore fait ses débuts dans sa propre carrière. Je n’ai jamais marqué tête baissée de ma vie, De Jong continue le jeu et je peux égaler », a reconnu Pedri.

Bien que le but dans lequel il a vraiment laissé sa marque était à 1-2, dans lequel il a aidé Messi avec son talon afin qu’il bat un Unai Simon mal placé. «C’est un jeu super rapide, passe J’ai lu par derrière et il vous parle, mais je ne le vois pas. Je vois qu’il est seul derrière, il voit que le gardien est parti », a analysé le milieu de terrain canarien, qui n’a pas pu cacher son bonheur après une belle performance individuelle. «Je suis également content de la victoire de l’équipe et très content du but et de l’aide. Suivre que c’est très long ».

Le combat pour la Ligue est toujours vivant et Pedri est optimiste, après avoir vu son équipe marquer trois points importants dans l’un des stades les plus compliqués du championnat. «Bien sûr, la Ligue est très longue et tout peut arriver, Nous allons nous battre pour la première position, c’est ce que nous voudrions ».