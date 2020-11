Le TAS statue en faveur de la FMF; approuve la suspension de la promotion et la relégation dans le football national

▲ L’équipe de l’Université de Guadalajara faisait partie des blessés et analyse un appel Photo Jam Media

De la rédaction

Journal La Jornada

Vendredi 20 novembre 2020

La controverse pour restaurer l’opportunité de passer en première division dans le football national a été résolue, après que le Tribunal arbitral du sport (TAS) a statué en faveur de la Fédération mexicaine de football (FMF) en approuvant la suspension de la promotion et la relégation en la Liga Mx.

Le Tribunal arbitral du sport a rejeté la plainte présentée par les clubs Universidad de Guadalajara, Venados de Mérida et CF Correcaminos contre les résolutions prises par la Fédération mexicaine de football, a rapporté l’instance dirigeante du football tricolore.

Il a assuré qu’avec cette décision, la TAS reconnaît que les actions du Comité Exécutif et de l’Assemblée de la FMF ont été conformes à la loi conformément à ses statuts et dans le respect de chacun des clubs.

La Fédération a approuvé en avril la suspension de l’ascension et de la descente pendant six saisons afin d’atténuer les effets économiques de la pandémie de Covid-19. En réponse, les clubs Black Lions de l’UdG, Venados de Mérida et Correcaminos ont présenté une controverse pour renverser la décision, soulignant de graves conséquences sur les finances et le développement de l’actuelle Expansión Mx.

En remportant la résolution, la Fédération elle-même a cité la TAS en ce sens que la suspension de la promotion et de la relégation du football mexicain a été ratifiée au vu de la situation économique prévalant dans l’industrie de ce sport.

La décision adoptée le 24 avril par l’assemblée extraordinaire de la FMF dans laquelle le système de promotion et de rétrogradation des ligues Mx et Ascenso Mx a été temporairement suspendu, en raison de la situation financière et des conditions économiques, dont la pandémie Covid-19 , il devrait être maintenu, a-t-il soutenu.

La TAS a également ordonné aux Leones Negros, Venados de Mérida et Correcaminos de régler le total des frais de procédure engendrés par la procédure interposée, ainsi que de verser à la Fédération mexicaine de football un montant économique pour couvrir les frais de justice.

Lorsque la résolution a été annoncée, le président des Black Lions, Alberto Castellanos, a déclaré qu’ils analyseraient la continuité de l’équipe dans le tournoi Expansión Mx, auparavant appelé Ascenso Mx et qui a été transformé pour donner un blanc aux jeunes joueurs.

«C’est un problème qui doit être évalué en interne, la raison de continuer dans cette catégorie est d’aspirer au circuit le plus élevé, l’équipe a les conditions pour atteindre la première division, mais rester autant d’années dans la Ligue d’expansion serait très difficile.

On pourrait le prendre comme un sujet formateur, profitant du soutien de la FMF, mais comme une attraction pour les fans de l’université, cela me semble un aspect à refléter et c’est quelque chose qui sera discuté, a-t-il souligné lors d’une conférence.

Il a assuré que les avocats du campus analysent le jugement de 40 feuilles de la TAS, pour voir s’il y a un moyen de faire appel, et a reconnu que chacune des équipes de plaignants devra payer 300 mille pesos pour les frais du procès.

Nous respectons la décision, mais nous ne la partageons pas. Nous continuons de croire que le système de compétition avec promotion et relégation était le plus clair, nous espérions que le football gagnerait et ce n’était pas possible.

Il a affirmé que l’équipe de l’UdeG n’a pas reçu les 20 millions de pesos promis par la FMF à chacun des campus d’Expansión Mx. Cet appel a été remis aux autres clubs, nous ne l’avions pas demandé et je pense que parmi les trois candidats, seule Mérida avait reçu jusqu’à un mois. Il a révélé que pour lancer le processus de certification, qui garantit avoir les caractéristiques obligatoires en Première Division, les clubs doivent renoncer aux 20 millions de pesos accordés par la FMF et attendre au moins quatre écoles pour répondre aux exigences en trois ans.

Si vous entrez dans la période de certification, vous arrêtez de recevoir des ressources financières du FMF. Démarrez votre processus et après trois ans, lorsque la promotion est rétablie, vous devez démontrer que vous respectez toutes les directives, tant que quatre équipes sont certifiées. S’il n’y en a que trois et que vous êtes un champion, vous ne pouvez pas être promu et tout le travail effectué ne sera d’aucune utilité.