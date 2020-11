Afp et .

Sakhir. Le pilote mexicain Sergio Checo Pérez s’est qualifié à une cinquième position prometteuse dès le départ, derrière les Mercedes et les Red Bulls du Grand Prix de Bahreïn, où le Britannique Lewis Hamilton, champion de Formule 1 depuis la précédente course en Turquie, s’est étendu à 98 le record de la pole, sa dixième en 15 manches cette année.

Bonne position pour tout combattre demain. Ici, la qualification importe peu, mais le rythme, a déclaré Checo Pérez avant la course de nuit.

Hamilton a non seulement été le plus rapide lors de la séance de qualification, mais a également battu le record du circuit de Bahreïn, encerclant la piste en 1: 27,264 minutes et dépassant son coéquipier Mercedes, le Finn Valtteri Bottas, de 289 millièmes.

Dans la lutte pour la troisième place de la Coupe du Monde des Constructeurs, après Mercedes et Red Bull, il y a quatre équipes: Racing Point, McLaren, Renault et dans une moindre mesure Ferrari. Les deux premiers ne peuvent être totalement satisfaits après la séance de qualification: Racing Point avec Stroll hors du top 10, et McLaren avec l’Espagnol Carlos Sainz Jr, victime d’un problème mécanique, qui le fera partir de la 15e place.

L’équipe la plus brillante de Bahreïn, avec six victoires et cinq pole positions, Ferrari a dû se contenter de la 11e place pour l’Allemand Sebastian Vettel et de la 12e pour le Monégasque Charles Leclerc.