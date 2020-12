Entre le huitième et le neuvième, exactement deux ans, six mois et huit jours se sont écoulés; mais cette fois le Mexicain Sergio Pérez (Racing Point) il n’a attendu que trois semaines pour remonter sur un podium de Formule 1. Et il l’a fait en grand, remportant sa première victoire dans la catégorie reine. Cinquante ans après que Pedro Rodríguez ait remporté le Grand Prix de Belgique.

Trois dimanches après avoir brillé en Turquie, où il était deuxième, ‘Checo’, né il y a 30 ans à Guadalajara (Jalisco), a remporté la deuxième course à Bahreïn -le Grand Prix de Sakhir- et a signé son dixième «tiroir» depuis sa conduite en F1. Joindre son nom à celui de Pedro Rodríguez qui, outre la Belgique 1970, avait également remporté celui de l’Afrique du Sud trois ans plus tôt.

‘Checo’ a gagné devant le Français Esteban Ocon (Renault) et son coéquipier à Racing Point, Canadian Lance Stroll, qui a terminé la course en troisième position. Il remporta ainsi la première victoire du Mexique depuis Pedro Rodríguez au Grand Prix de Belgique 1970, il y a cinquante ans.

Le Mexicain aurait déjà pu monter sur son dixième podium en F1 il y a à peine une semaine. Mais quand je roulais confortablement en troisième position, la casse du moteur de son Racing Point l’a empêché à trois tours de la fin. Le destin lui correspondait et ce dimanche il a réalisé, dans son Grand Prix numéro 193 (il a débuté en 190) son premier triomphe en F1. Devant son ancien partenaire français Esteban Ocon (Renault) et son actuel collègue, Canadian Lance Stroll.

Sergio, absent des deux tests à Silverstone (Angleterre) pour deux positifs en covid-19, a confirmé qu’il est sur la voie du succès. Dans son année la plus difficile. Dans lequel, en l’absence de course, il ne sait toujours pas ce qu’il va faire en 2021. Et ce dimanche, après être parti cinquième sur la piste raccourcie à la périphérie de Manama, la capitale du royaume de la péninsule arabique, il s’est de nouveau inscrit entre le meilleur de la division honneur du sport automobile en gagnant à Sakhir.

Le courageux pilote de Guadalajara, qui a amélioré son score personnel dimanche, a annoncé lundi dernier lors d’une conférence de presse télématique depuis Bahreïn que s’il ne signe pas pour Red Bull, il prendra une année sabbatique en 2021 de penser sérieusement à votre avenir, professionnel et personnel.

Après s’être distingué dans les catégories inférieures, le Mexicain a fait ses débuts en F1 en 2011. Il l’a fait à Sauber, une équipe dans laquelle il était coéquipier du Japonais Kamui Kobayashi. Cette année-là, avec la frayeur incluse à Monaco, il l’a clôturée avec la seizième place en Coupe du monde et la septième à Silverstone (Grande-Bretagne) comme son meilleur résultat.

Dans sa deuxième campagne, à nouveau avec Sauber, sIl n’a fallu que deux courses pour entrer dans l’élite; après avoir terminé une performance sensationnelle dans Sepang pluvieux, dans lequel il a cédé seulement au double champion du monde espagnol Fernando Alonso et a célébré la deuxième place au Grand Prix de Malaisie 2012.

Ce parcours a ajouté deux autres podiums: il a terminé troisième à Montréal (Canada) et deuxième à Monza (Italie). Deux courses marquées par le désormais septuple champion du monde Lewis Hamilton – qui n’a pas couru ce week-end, alors qu’il était testé positif au coronavirus – puis chez McLaren: l’équipe où Pérez l’a remplacé l’année suivante, lorsque l’Anglais est parti pour Mercedes pour remporter six autres couronnes, qu’il a rejoint celle qu’il avait remportée en 2008 avec l’équipe de Woking.

Le Mexicain n’a pas passé un an tout le bien que l’on attendait de l’équipe de Woking. Il n’est pas monté sur le podium – l’Anglais Jenson Button, champion du monde en 2009, non plus – dans une saison où son meilleur résultat était une cinquième, au Grand Prix d’Indien.

‘Checo’ a ensuite signé pour son équipe actuelle -avec laquelle il affronte sa septième année et dans laquelle l’année prochaine, quand il s’appelait Aston Martin, son poste sera occupé par l’Allemand Sebastian Vettel-. Une équipe qui s’appelait alors Force India et qui à partir de mi-2018, après avoir fait faillite, a été rebaptisée Racing Point.

Le changement était bon, car dans la troisième course, il est remonté sur le podium, terminant troisième là où il avait gagné ce dimanche: à Bahreïn (sur sa piste habituelle), où Hamilton menait un doublet Mercedes avec son partenaire d’alors, l’Allemand Nico Rosberg.

Pérez, de ce partenaire d’un autre Nico (également allemand), Hülkenberg, est revenu dans le groupe des dix meilleurs, dans lequel il avait terminé deux ans plus tôt à Sauber. Et un an plus tard, lorsque la Coupe du monde 2015 a terminé neuvième, il était de nouveau sur le podium, en terminant troisième en Russie, sur le ring olympique de Sotchi (lieu des Jeux d’hiver un an plus tôt). Là où Hamilton a de nouveau gagné, devant Vettel, qui après avoir dirigé la glorieuse période de quatre ans de Red Bull, était déjà pilote Ferrari.

Le 2016 avait été, jusqu’à présent, la meilleure saison du tapatío. Il a ajouté 101 points – en l’absence de test, il en a 125 – et a terminé septième, en tant que “ meilleur du reste ” (“ le meilleur du reste ”, en anglais), quand il a commencé à être clair qu’il y avait une équipe dominante – Mercedes – et deux autres – Ferrari et Red Bull – qui, espérons-le, pourraient également gagner un jour.

Cette année-là, ‘Checo’ Il a ajouté deux autres podiums, terminant troisième dans le Monaco glamour (où Hamilton a gagné et l’Australien Daniel Ricciardo, de celui de Red Bull, a terminé deuxième) et au Grand Prix d’Europe, dans le nouveau venu Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan. Où Rosberg a gagné devant Vettel.

En 2017, c’était à nouveau le “meilleur du reste”, en marquant 100 points exacts. Mais il n’est pas monté au tiroir en une année au cours de laquelle, cependant, il n’a échoué qu’à trois des 20 tests. “Il y avait deux catégories et nous avons remporté la Coupe du monde dans la nôtre”, a déclaré ‘Checo’ à Efe à la fin de cette saison, à Abu Dhabi.

L’Azerbaïdjan est devenu, en 2018, le seul pays dans lequel le Mexiqueou -qu’il avait Ocon comme partenaire (deuxième ce dimanche, avec Renault et avec qui des étincelles ont volé plus d’une fois) – podium répété en F1. Ce dimanche, Bahreïn a ajouté.

Le deuxième ce jour-là à Bakou était le Finlandais Kimi Raikkonen, avec Ferrari. Le gagnant, encore une fois: Hamilton.

Avec la nouvelle propriété qui était entrée à la mi-2018, l’année où la Coupe du monde a terminé huitième; L’année dernière, Pérez a partagé des garages avec le Canadien Lance Stroll (le fils du patron), dans une saison de transition, sans podium, dans laquelle il a terminé dixième, mais voulant commencer une nouvelle année.

“Je veux vraiment commencer l’année prochaine”, a déclaré Sergio à Efe., toujours sur le circuit de Yas Marina, lors du dernier Grand Prix de 2019. “Je pense qu’en tant qu’équipe, c’est peut-être l’équipe qui s’améliorera le plus pour l’année prochaine”, a averti ‘Checo’; que, malgré le malheur qui l’a tourmenté cette année, il n’avait pas tort.

Malgré toutes les vicissitudes, ce dimanche, «Checo» a de nouveau agité le drapeau du Mexique. Et il a remporté son deuxième podium de l’année. Le dixième. Avec lequel il a célébré son premier triomphe en Formule 1.