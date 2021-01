María Sanjurjo mène le ballon dans le match contre Manlleu. | Angel Gonzalez

Telecable Gijón débute l’année sur le court de Borbolla (20 heures), qui est un favori incontestable puisque l’équipe de Galice est la dernière classée du groupe avec deux victoires en onze jours au cours desquelles elle a marqué 19 buts et en a concédé 45.

Les Galiciens sont un rival qui devrait être abordable pour le Gijón car ce sont deux équipes qui se battent pour des buts très différents cette saison. L’équipe de Coruña, malgré tout, a repris le rythme de la compétition au cours de la saison, progressant dans son jeu, ce sera donc une équipe plus solide qu’au premier tour. Cependant, un match avec beaucoup de possession par le Gijón est attendu contre un Borbolla qui tentera de défendre son but avec une forte densité de joueurs dans la zone, confiant ses options à d’éventuels retraits au comptoir. Julia Cabanas, une hockeyeuse galicienne historique qui, en plus des joueurs de la carrière, est accompagnée des ajouts cette année à l’équipe, comme la portugaise Beatriz Pereira, son principal atout en attaque, et le La Chilienne Fernanda Muñoz et la gardienne Fernanda Tapia.

Fernando Sierra ne pourra pas compter sur Angy et entretient le doute de Rebeca, qui traîne un peu de malaise, mais se rend à La Corogne. Telecable Gijón a mathématiquement assuré sa présence dans le groupe qui se battra pour le titre au second tour, mais cela ne veut pas dire qu’il se détendra car il veut atteindre la meilleure position possible au sein du groupe avant la fin du championnat régulier.

Le match sera spécial pour María Sanjurjo car elle affrontera l’équipe dans laquelle elle a été formée et jouera dans sa ville, qui vient également de l’élire meilleure athlète féminine de l’année.