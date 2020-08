Bill Nunn avait 89 ans lorsqu’il est décédé de cette Terre le 6 mai 2014, il a donc certainement donné à tout le monde de nombreuses occasions de reconnaître pleinement sa grandeur alors qu’il était encore là pour apprécier la reconnaissance.

Et pourtant, les différents sélecteurs du Pro Football Hall of Fame ont échoué.

Lorsque Nunn est finalement honoré d’être intronisé en tant que contributeur – et Dale Lolley de DKPittsburghSports.com, qui vote sur les candidats de l’ère moderne, a décrit la prochaine étape comme un «tampon» de sa nomination mardi – il ne sera évidemment pas là pour accepter les poignées de main et les claques dans le dos, pour modeler la veste dorée adaptée à sa monture.

Ce n’est peut-être pas une tragédie, mais c’est certainement une honte.

Et ce n’est pas si difficile à éviter.

Il y a des moments où une intronisation posthume au Temple de la renommée d’un sport est incontournable. Roberto Clemente est mort dans un accident d’avion le soir du Nouvel An 1972 alors qu’il était encore un joueur actif. Kobe Bryant était un vigoureux homme de 41 ans qui attendait la formalité de son annonce d’intronisation au Final Four 2020, mais il a péri dans un accident d’hélicoptère deux mois auparavant.

Nunn, cependant, a si évidemment appartenu pendant des décennies au Pro Football Hall of Fame, et il attendait toujours un appel qu’il n’entendrait jamais. Cela arrive plus souvent qu’il ne le devrait avec des honneurs comme ceux-ci.

Bill Nunn est l’une des principales raisons pour lesquelles les Steelers des années 1970 sont devenus une dynastie.

Au milieu des années 1990, j’ai siégé à deux reprises au comité pour élire les intronisés au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Il y a 24 membres chaque année au Comité des distinctions honorifiques, et 18 d’entre eux doivent voter pour un candidat pour que cette personne soit choisie.

À l’époque où je siégeais au comité, Dennis Johnson était candidat. Il avait pris sa retraite en 1990, à l’âge de 35 ans, alors sa candidature a été présentée sans trop de retard. Cela avait du sens pour moi, car Johnson avait montré toutes les qualités d’un Hall of Famer au cours de sa carrière. Il a été triple champion de la NBA. Il a été cinq fois All-Star. Il a été deux fois All-NBA. Il a fait partie de l’équipe All-Defensive de la ligue à neuf reprises et était largement considéré comme l’un des grands gardes défensifs à avoir jamais joué. Il était le MVP de la finale de la NBA 1979. Il est apparu six fois en finale.

C’est un Hall of Famer. C’était sur son CV et c’était là pour être vu pendant que je le regardais tout au long de sa carrière. J’ai mis son nom sur mon bulletin de vote. On ne sait pas combien d’autres l’ont fait, mais ce n’était pas 17 d’entre eux, et Johnson n’a pas fait la coupe. Il y avait une autre décennie d’opportunités pour ceux qui ont fait partie du panel de voter pour lui, mais cela ne s’est pas produit.

Et puis en 2007, alors que Johnson travaillait comme entraîneur-chef des Austin Toros de ce qui était alors la D League de la NBA, il est décédé subitement d’une crise cardiaque. Trois ans plus tard, il a été intronisé au Naismith Hall. Johnson aurait dû être là pour son grand jour, car cela aurait dû se produire plusieurs années plus tôt.

L’importance de Nunn pour le football professionnel est tout aussi évidente depuis des décennies. Après avoir terminé l’université à West Virginia State, une université historiquement noire, il a commencé sa carrière en tant que rédacteur sportif au Pittsburgh Courier, l’un des journaux noirs les plus influents du pays. Il est finalement devenu rédacteur sportif puis rédacteur en chef, mais au cours de sa carrière dans la section sports, il a sélectionné «l’équipe Black College All-America» comprenant des joueurs des HBCU. En 1967, les Steelers l’ont convaincu de rejoindre leur département de scoutisme à temps partiel et, deux ans plus tard, il est devenu scout à plein temps.

Il a été directeur du personnel adjoint de 1970 à 1987, période au cours de laquelle l’équipe a remporté quatre Super Bowls et a rédigé ou signé des joueurs tels que Mel Blount (sud), John Stallworth (Alabama A&M), Donnie Shell (État de Caroline du Sud), LC Greenwood (Arkansas-Pine Bluff) et Ernie Holmes (Texas Southern) sortis des HBCU, un pas en avant majeur pour l’intégration continue du sport – et des raisons essentielles pour lesquelles les Steelers des années 1970 sont devenus une dynastie.

Dans une biographie de son père intitulée «Une façon différente de gagner», Jim Rooney a écrit: «De toutes les personnes que Dan Rooney a embauchées dans sa vie – y compris trois entraîneurs gagnants du Super Bowl – aucun n’a pu être aussi transformationnel que Nunn.

Nunn est passé à un poste à temps partiel au milieu de la soixantaine, mais est resté membre de l’organisation jusqu’à sa mort. Il était vivant pour accepter l’intronisation à la classe inaugurale du Black College Football Hall of Fame – pas mal pour quelqu’un dont le sport à West Virginia State avait été le basket-ball – mais le Pro Football Hall of Fame n’a jamais appelé, peu importe la fréquence à laquelle ceux qui comprenaient son importance faisait pression en son nom.

S’il est approuvé comme prévu, Nunn deviendra le premier Afro-Américain intronisé en tant que contributeur au football professionnel. C’est en soi une démonstration de la lenteur de cette reconnaissance. Les membres de la famille des Steelers, dont beaucoup sont des membres du Temple de la renommée, ne manqueront pas d’apprécier la reconnaissance qui sera finalement accordée, mais même son fils, le bon acteur Bill Nunn Jr., n’a pas vécu assez longtemps pour voir ce jour-là. .

Si les sélecteurs du Pro Football Hall avaient obtenu ce droit l’une des 25 fois ou plus où ils en avaient l’opportunité, cela aurait été une journée beaucoup plus heureuse.