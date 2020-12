le scandale sur l’examen de Luis Suárez pour obtenir un passeport italien continue de parler. Le parquet de Pérouse a publié une déclaration dans laquelle il assure que les questions avaient été révélées à l’Uruguayen: «Le contenu de l’examen avait été préalablement communiqué, atteignant la prédétermination du résultat et le score de l’examen pour correspondre aux demandes que la Juventus avait faites afin d’obtenir une image positive.

«Un examen de “ farce ”, qui a permis la délivrance du certificat connaissance de la langue italienne de type “B1” pour le célèbre footballeur uruguayen Luis Alberto Suárez, une condition préalable à l’obtention de la citoyenneté “, a ajouté le communiqué. L’attaquant d’aujourd’hui de l’Atlético de Madrid savait qu’il ne continuerait pas à Barcelone et la Juventus était présentée comme l’option principale. Pour cela, il devait obtenir la nationalité italienne, puisque le club avait couvert le quota de citoyens non européens, ce qui ne s’est pas produit dans le club de matelas.

L’idée de Lucho, après avoir appris que Koeman ne l’avait pas, était de signer pour la Juventus. Cependant, les délais étaient très serrés et il a finalement dû exclure l’option et a fini par rejoindre les rangs de l’Atlético à la place d’un Álvaro Morata qui rentrait à Turin, devenant ainsi l’attaquant recherché par l’équipe des Bianconeri.

Maintenant, le bureau du procureur a décidé que cet examen était une fraude et que la Juventus a insisté pour que les procédures soient accélérées et que Suárez pourrait obtenir la nationalité italienne dès que possible. «Les enquêtes ont également révélé comment, dans les premiers jours de septembre 2020, la direction du club de Turin a pris des mesures, même au plus haut niveau institutionnel, pour “ accélérer ” la reconnaissance de citoyenneté ».

Ainsi, le ministère public et l’unité de police économique ont décidé de désactiver pendant huit mois au recteur de l’Université des étrangers de Pérouse Giuliana Grego, au directeur Simone Olivieri et aux professeurs Stefania Spina et Lorenzo Rocca, “pour crimes de divulgation du secret officiel pour profit indu et mensonges multiples dans des documents publics”.

Lors de la perquisition effectuée le 22 septembre, la Guardia di Finanza a saisi plusieurs documents documentaires qui ont été analysés ces dernières semaines. Après l’avoir recherché et analysé en profondeur, sont parvenus à la conclusion que le test italien de type B1 auquel Luis Suárez a été soumis pour obtenir la nationalité italienne, et ainsi ne pas occuper une position extra-communautaire en cas de signature pour la Juventus, c’était une imposture.