La Fédération a voulu connaître le ressenti des équipes en raison d’un changement de cap qui n’était en aucun cas prévu. Jouer sans public est une grave perte économique pour les équipes modestes de la Principauté et c’est pourquoi il a été décidé de s’arrêter jusqu’à nouvel ordre, mais la situation sanitaire de plus en plus compliquée dans la région, ainsi que le fait que d’autres équipes de différentes régions sont en compétition, ont fait pencher la balance pour jouer à huis clos.

La Fédération a organisé hier une consultation pour savoir combien d’équipes sont en faveur de jouer sans public pendant deux jours et ensuite revoir la situation tous les quinze jours. Le résultat était 12 clubs en faveur et 8 contre. On n’a pas voté. Bien que la nouveauté la plus importante de la rencontre soit qu’il est fort probable que ce week-end il y aura déjà des jeux dans la catégorie. De nombreuses équipes ne veulent pas perdre plus de temps qu’elles ne le devraient et ont déclaré que le week-end pourrait être utilisé pour rattraper des matchs tardifs. La Principauté le permet et la Fédération s’en félicite.

Plusieurs équipes tierces, en effet, sont déjà en contact pour ajuster les horaires et pouvoir jouer demain ou après-demain. “S’ils sont d’accord et nous le font savoir tôt demain (pour aujourd’hui), il n’y a pas de problème”, explique Ramón Alonso, vice-président de la Fédération asturienne, à l’issue de la réunion. Le manager résume le sentiment d’un football modeste après le conclave. «Tous les quinze jours, nous examinerons la situation. Tout le monde veut jouer avec le public, mais pour le moment, c’est très compliqué à cause de la situation sanitaire. Le football dans les Asturies ne peut être compris sans les gens, mais nous ne pouvons pas rester immobiles longtemps. La direction dépend de la Fédération espagnole et des autres régions où ils jouent », conclut Alonso.

La Fédération se réunira à nouveau avec la Principauté dans deux semaines, le lundi 16 ou le mardi 17, pour faire le bilan de la situation et pouvoir étudier le retour du public si les chiffres de la pandémie sont meilleurs. En Ligue nationale des jeunes, la situation est identique: elle sera rejouée le week-end prochain. Il y aura des jeux en semaine.