River Plate fait un pas ferme dans les deux compétitions officielles qui sont en jeu. En Copa Libertadores, il affrontera Palmeiras pour les demi-finales. Le match aller se jouera le mardi 5 janvier sur le court d’Independiente, tandis que la revanche aura lieu une semaine plus tard au Brésil. En revanche, dans la Copa, Diego Maradona vient de battre Huracán 3-1 en tant que visiteur et est le leader du groupe A avec Boca et Argentinos Juniors. Dimanche prochain, à partir de 21h30, il recevra Arsenal pour le troisième rendez-vous.

Cependant, le Millionaire vise à renouveler trois contrats importants de l’équipe: Gonzalo Montiel, Nicolás De La Cruz et Rafael Santos Borré. Les situations de l’Uruguayen et du Colombien sont plus simples: pour le milieu de terrain, River devra régler la dette avec Liverpool de l’Uruguay et a tout arrangé avec le joueur, dont le lien expire en juin 2021. Avec le buteur, il devra acheter les 25% restants de sa passe, qui provient de l’Atlético de Madrid. L’équipe de Núñez tentera de passer de 3,5 millions d’euros à 2,5 pour garder tout Borré.

Le plus compliqué est Montiel. L’arrière droit de l’équipe nationale argentine est loin des chiffres avec la direction, donc ce ne sera pas une négociation facile. De plus, il fait plusieurs marchés de pass qu’il cherche une sortie vers l’Europe. Comme l’a rapporté le journaliste Maximiliano Grillo à Halcones y Palomas (du lundi au vendredi de 12 à 14 heures sur l’écran de TNT Sports), Bologne d’Italie a consulté les conditions pour le défenseur de River. Combien demande le Millo? «Environ 8 millions de dollars», a expliqué Grillo.

Comment sont Bologne en Serie A? En ce moment, il compte 14 unités en 13 matchs, le produit de 4 victoires, 2 nuls et 7 défaites. Nicolás Domínguez, ancien pilote de Vélez, est un partant régulier. En plus, il y a Nehuén Paz, un autre compatriote.

Aujourd’hui, il y a deux arrière droits derrière Montiel en considération: Jorge Moreira et Elías López. Ce serait une perte très sensible pour la poupée, mais il reste encore un long chemin à parcourir. Le footballeur a un contrat jusqu’en juin 2021 et pourrait négocier librement à partir de janvier, bien que cela ne se produise pas, car il y a confiance avec le représentant et il ne quittera pas River gratuitement.