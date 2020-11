Les ingénieurs comptables du grenier Mareo travaillent déjà dans le pire des cas. Alors que la moitié de l’Espagne demande à Madrid que le pays tire à nouveau les aveugles, la planète «fúrgol» craint qu’il n’y ait pas de public dans les stades cette saison. Cela signifie rembourser ce que les abonnés ont payé dans un acte de foi sans précédent. Et cela forcerait le vestiaire à se voir présenter un autre ciseau de salaire au milieu d’une série de succès. Alors le mieux que le sportinguismo et ses dirigeants puissent faire, ce qui donne le sentiment de vivre dans un état perpétuel de tension, est de profiter du bon temps de l’équipe. Ceux de Gallego sont les seuls à tenir le rythme de l’Espanyol, déjà revu à Primera pour Noël par ceux qui ne connaissent pas la cruauté de la catégorie. Étant donné que le contexte de ce nouveau monde, où même aux États-Unis la validité de la démocratie est remise en question, n’invite pas beaucoup de célébrations et Gallego est interdit de tout discours qui s’écarte du cholisme de «parti en parti», il n’y a aucune raison pour relâcher maintenant le frein de stationnement. Avec 22 points dans les sacoches, près de la moitié du premier objectif est déjà atteint: la permanence. La direction du futur proche du Sporting aura beaucoup à voir avec la forme de joueurs comme Djuka, qui continue de marquer au même rythme qu’il échoue «face à face» et donne des points à un Sporting dont on ignore encore s’il a atteint le plafond.