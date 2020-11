La Ligue des champions a des opportunités limitées. Vous ne vous en rendez pas compte et vous êtes absent. Un mauvais match, une erreur et vous avez le classement trop loin. Quelque chose comme ça arrive à un Ajax qui a besoin, cependant, de récolter la première victoire en phase de groupes contre les «Cendrillon» du groupe.

11/03/2020 à 08:49 CET

Arnau Montserrat

Vous devez le faire avec un fléau de pertes plus qu’importantes. Le coronavirus frappe tout Amsterdam avec tout ce qui a jusqu’à onze points positifs dans l’équipe. Des noms comme Tadic, Klaasen, Gravenberch et ses deux gardiens de but, Onana et Stekelenburg. Ils voyagent avec Kjell Scherpen en tant que seul gardien de but de l’équipe. Jouez à Ajax B. Tous passeront de nouveaux tests aujourd’hui et s’ils sont négatifs, ils pourraient être convoqués à la dernière minute, ce qui semble compliqué.

Le train est au Danemark et c’est aux joueurs de Ten Hag de l’attraper ou non. Défait à domicile contre Liverpool et gaspillant un 0-2 favorable face à l’Atalanta lors de la dernière journée, le choc face aux Danois laisse un air de fin. Un billet qui sera accompagné de la trébuchement de l’un de ses deux rivaux pour le passage au deuxième tour. O les deux. Une occasion en or de couper les différences et de reprendre le combat.

Les «ajaciés» visitent un stade qui a vu comment le «Dea» marchait avec un 0-4 retentissant. Ils n’ont pas commis les mêmes erreurs à Anfield où ils ont affronté un Liverpool qui n’a été condamné qu’en temps additionnel. Le train est pour Ajax mais il peut également prendre Midtjylland à bord. Une victoire des Danois, à part une grande surprise, signifierait qu’ils seraient dans le combat. Non seulement pour entrer au deuxième tour, une utopie, mais pour se battre pour la Ligue Europa.

Files d’attente probables

Midtjylland: Andersen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Cajuste, Onyeka; Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba.

Ajax: Scherpen; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Lisandro Martinez, Edson Álvarez, Ekkelenkamp; Neres, Traoré, Antony