Les problèmes financiers de Club de football de Barcelone ils sont déjà connus. La crise des coronavirus et la terrible chute des revenus ont frappé les Catalans à tel point que leur situation actuelle est classée comme une limite. Le Barça est sur le point d’entrer dans une phase de non-retour et de l’actuel conseil d’administration qu’il préside Carles Tusquets à la recherche de nouvelles façons de développer des revenus et comment réduire les énormes dépenses héritées de la gestion passée de Josep Maria Bartomeu et Cie.

La dernière étape franchie par le club, selon La Información, intervient après des négociations avec le Audience nationale. Apparemment, Barcelone a des dettes fiscales avec le Trésor s’élevant à presque 23 millions d’euros et l’entité a demandé la suspension préventive de ladite créance avec l’approbation favorable de la Chambre du Contentieux.

Les dettes de Barcelone dues à ces irrégularités fiscales ne sont pas précisément actuelles, mais en raison de diverses inspections au cours des dernières années, notamment 2012 et 2015, pour des irrégularités dans les paiements au titre des revenus du travail. Ainsi, le Agence Tributaire revendiqué 8,7 millions d’euros pour lui entente de règlement et leurs respectifs intérêts de retard et a augmenté le montant à 14 millions de pénalités. Cela augmente ce chiffre à près de 23 millions mentionné ci-dessus et dans les coffres culés il n’y a pas ou peu de choses pour le moment.

Koeman trouve une “ vie intelligente ” sur la planète Barça sans Messi https://t.co/eb1iL8bDgl – okdiario.com (@okdiario) 25 novembre 2020

En raison de la crise et du manque de liquidités, le Barça demande que la suspension de précaution du paiement qui a reçu l’approbation après les allégations présentées dans l’appel. Dans ceux-ci, le club fait valoir qu’il devrait suspendre lesdits paiements momentanément en raison de la terrible chute de l’industrie du football (pas de public dans les stades, moins de ventes de merchandising …) et la valeur marchande de ses acteurs. Dans la lettre, l’entité mentionne également que la dépense mensuelle en frais de fonctionnement continue d’être d’environ 16 millions d’euros par mois malgré la crise qui sévit dans le football. Avec toutes ces allégations, le Audience nationale accepte l’appel présenté mais exige que dans les deux mois, le club présente une sorte de garantie.

La réduction de salaire, une autre façon de se tenir debout

Le club est actuellement encore en négociation avec les joueurs sur ciseaux salaire pour laquelle ils espèrent réduire les dépenses en la matière d’un chiffre allant de 30% et cela fournira au club des liquidités. Les joueurs aiment Piqué, Ter Stegen ou De Jong Ils sont déjà entrés sur le ring il y a plusieurs semaines en acceptant les conditions que le club leur demandait. Le reste, avec Leo Messi en tête, continue de résister à cette importante réduction de leurs émoluments qui soulagerait la corde que les Club de football de Barcelone au cou.