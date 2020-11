▲ Uriel Antuna est entré dans l’échange et a marqué le but du saut périlleux pour les tricolores qui a conduit à la victoire.

Journal La Jornada

Dimanche 15 novembre 2020, p. a10

Malgré des échecs dans la définition, le Mexique a réussi à revenir sur le tableau de bord pour battre la Corée du Sud 3-2 dans un duel amical qui était à risque en raison de cas de Covid-19 dans l’équipe asiatique. Du trident offensif présenté par le tricolore, seul Raúl Jiménez a réussi à atteindre les réseaux alors ils ont laissé un compte en attente en tant que buteurs.

Avec juste quelques touches sur le ballon, la Corée du Sud a ouvert le score à la 20e minute avec un but de Hwang Ui Jo, tandis que Tricolor a souffert pendant quelques instants mais a réussi à faire le saut périlleux en seulement trois minutes avec des buts de Raúl Jiménez (67) Uriel Antuna (68) et Carlos Salcedo (70). Vers la fin, les Sud-Coréens ont réduit grâce à Kwon Kyung Won (87).

Le match joué au stade Wiener Neustadt en Autriche était sur le point d’être annulé quelques heures avant la détection du match, six joueurs asiatiques infectés par un coronavirus. Cependant, ayant suffisamment d’éléments pour prendre le terrain, la rencontre a eu lieu.

Gerardo Martino, barreur de l’équipe mexicaine, a parié, comme prévu, sur une ligne offensive commandée par Raúl Jiménez, buteur de Wolverhampton, Hirving Chucky Lozano, joueur de Naples, et Jesús Tecatito Corona, de Porto, alors que dans le but qu’il a donné minutes à Hugo González.

Les tricolores ont immédiatement pris le contrôle et ont appuyé sur des tirs de Hirving Lozano et une tête de Rául Jiménez, mais les attaques manquaient de direction correcte.

La Corée avait rarement touché le ballon et lors d’une contre-attaque, c’était mortel. Son Heung Min, attaquant de Tottenham, a débordé sur le côté gauche pour envoyer une passe à Hwang Ui Jo, qui a terminé sur une volée devant Hugo González.

Devant le désavantage, les Mexicains sont restés à l’affût, mais le but leur a été refusé. Hirving Lozano a envoyé le ballon dans la zone et a lancé peu de temps après un tir qui a été arrêté par le gardien Gu Sung-Yun.

La Corée du Sud a laissé le Mexique créer un danger, en attendant qu’une erreur l’attaque. Vers la pause, Raúl Jiménez a raté une occasion en or lorsque Lozano lui a envoyé la passe et a terminé avec un tir qui est passé à quelques centimètres du poteau gauche.

Tata Martino a déplacé ses pièces

Avec la nécessité de déplacer les cartes, le Mexique est resté avec la même tendance dans le complément, à la recherche d’espaces pour l’offensive. Voyant que la stratégie ne portait pas ses fruits, Martino déplaça ses pièces; Uriel Antuna est entré pour Jesús Corona, ainsi que Orbelín Pineda pour Sebastián Córdova.

Quand il a semblé que le Mexique perdait le contrôle, l’un de ses attaquants vedettes s’est présenté. Du côté droit, Pineda a envoyé un centre pour Raúl Jiménez pour définir à bout portant et égaliser le score.

À peine deux minutes plus tard, l’équipe mexicaine a fait le saut périlleux. Raúl Jiménez a donné une passe de taquito à Pineda, qui a fui dans la zone et a envoyé un service à Antuna pour terminer à côté du poteau droit.

Le match étant déjà lancé et les Sud-Coréens perplexes, le tricolore a inscrit le troisième but. Dans un coup franc, Moreno a abaissé le ballon et l’a envoyé à Carlos Salcedo, qui a enflammé le ballon à l’intérieur de la surface pour augmenter l’avantage.

La victoire en main, Martino a donné des minutes à Rodolfo Pizarro, entré par Lozano, et à Néstor Araujo, pour prendre la place de Salcedo. Dans les derniers instants, les Mexicains ont été imprudents et la Corée du Sud s’est rapprochée du tableau de bord, lorsque Kwon Kyung-Won a sauvé le ballon sur un corner pour le sceller 3-2.

A la fin du match, Martino a précisé que nous allons ajuster la force, l’important est d’avoir créé autant de situations de buts. Il a affirmé que le trident de Lozano, Jiménez et Corona ne manquait que de tranquillité pour être plus précis devant le but.

Il a assuré qu’il n’y avait pas d’inquiétude sur le campus après les cas de contagion du Covid-19 dans l’équipe des Asiatiques.

Nous prenons toutes les précautions. Nous savons que ce sont des temps difficiles et qu’il y a des risques, mais c’est une date FIFA et nous devons en profiter. Le football continue à être joué et un grand effort est fait pour prendre soin des joueurs.