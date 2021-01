La de Riqui Puig C’est l’une de ces histoires de dépassement, de détermination et d’effort. L’équipe de jeunes a reçu un coup de pied dur au début de la saison lorsque, après quelques semaines d’entraînement, Ronald Koeman Je lui ai fait savoir qu’il ne comptait pas sur lui. L’un des grands projets de La Masía, l’une des dernières perles à faire tomber la porte de l’équipe première et à s’y installer, a reçu un “tu ne me vaux pas” de son entraîneur. Il l’a invité à trouver une équipe à la mi-septembre. Riqui a dit non.

L’équipe de jeunes est restée et a décidé de se battre pendant des minutes malgré la décision de son entraîneur. Le pari ne s’est pas tout à fait bien passé pour lui puisque jusqu’à présent il a eu un rôle résiduel dans l’équipe, il n’a profité que de très peu de minutes et sa contribution est toujours passée inaperçue jusqu’à ces demi-finales de la Super Coupe d’Espagne. Riqui Puig a été l’un des grands vainqueurs culés, avec Ter Stegen, lors de la passe pour la finale du Barça contre la Real Sociedad, qui a été décidée lors des tirs au but. Le lancement de l’équipe de jeunes a fini par décider du passage.

Mais c’est son impudence et son désir de plaire qui l’ont amené à tirer le penalty. Posséder Koeman, après le match, il l’a expliqué. Il n’avait que quatre noms sur sa liste pour prendre le penalty. Ils étaient De Jong, Dembélé, Pjanic et Griezmann. Il n’a pas eu le cinquième et a décidé de demander au reste de la foule disponible qui voulait être le lanceur. Peut-être qu’il n’a pas pu être lancé, peut-être que c’était définitif. Là c’était rapide Riqui.

«J’avais quatre noms écrits sur mon papier et j’ai demandé qui voulait tirer le cinquième et il a demandé. Et il a très bien fait», A avoué le Hollandais qui a tant loué le héros du concours, Ter Stegen, comme l’équipe de jeunes: «Il faut avoir un bon gardien comme Ter Stegen et Riqui avait la personnalité pour tirer le cinquième. Il est important d’être en finale.

«Il en manquait un et j’ai été le premier à dire que je voulais tirer le penalty. C’était très clair pour lui. Je voulais vraiment célébrer le premier but avec la première équipe. Le cinquième manquait, il y avait un trou vide et je lui ai dit que je voulais le coller », a expliqué un sourire et heureux Riqui Puig après le match aux microphones de Movistar, après avoir marqué son premier but avec l’équipe première, il a assuré qu’il ne savait pas où il allait tirer mais que dès qu’il avait mis le ballon au point de penalty, il savait déjà qu’il allait à l’intérieur.

Je n’ai jamais perdu le sourire. Je suis un gamin plutôt heureux. Même si je ne joue pas, tout va bien pour moi. Je ne pouvais me plaindre de rien. Oui Ronald Donnez-moi une minute, je l’apprécierai et j’en profiterai, sinon alors Je vais continuer à travailler», A ajouté le Catalan, qui ne pense pas à sortir dans ce marché d’hiver:«Jeter l’éponge n’est pas dans ma tête. Après tant d’années au club et ce qu’il m’a fallu pour rejoindre la première équipe, maintenant que j’y suis, je ne vais plus jamais jeter l’éponge.

À Riqui Puig une vitrine plus grande s’ouvre maintenant pour lui. Il a sauté sur le terrain après la prolongation et ne s’est pas heurté, est apparu et s’est offert à chaque coéquipier jouant le rôle d’un Pedri qui a éclipsé tout le monde, occupant les manchettes et les minutes dans les onze de départ. Mais sa confiance et son impudence peuvent laisser derrière lui les différents épisodes de confrontation qu’il a eues avec son entraîneur et gagner des places dans les rotations, étant l’une des premières options lorsqu’il s’agit de reposer les partants.

Démarrage compliqué

Et est-ce que Riqui il a couru dans le premier changement avec le claquement de Koeman. En septembre, à un peu plus de deux semaines de la pré-saison, le Néerlandais a téléphoné à l’équipe de jeunes pour lui dire qu’il ne l’avait pas, qu’il n’était pas dans ses plans et qu’il ne pouvait pas garantir les minutes qu’il attendait. Mais le joueur avait une décision claire: rester au club, s’entraîner en silence, attendre une opportunité et la saisir. Qui sait si ce moment est déjà arrivé après la demi-finale à Cordoue.

En décembre dernier, selon El País, Koeman et Riqui Ils ont eu une autre croix après avoir qualifié le technicien de “leaker” au joueur après certaines publications sur son départ. Cela n’a abouti à rien et peu de temps après, l’équipe de jeunes a de nouveau eu quelques minutes sur le terrain. «Si j’ai quelque chose avec Riqui et sur son jeu, on en parle. Il n’y a pas de problème », a déclaré le Néerlandais peu après, très apaisant. Il semble que les eaux sont revenues à leur cours et c’est bon pour Riqui.