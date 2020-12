José Amalfitani a été le témoin d’un nouveau festival riverplatense, de une nouvelle manche olympique qui semblait rester dans la mémoire pour être celle qui est devenue le triple championnat sans savoir que plus tard arriverait une nouvelle qui rendrait ce 21 décembre 1997 encore plus historique. Argentinos Juniors a joué à domicile sur le court de Vélez pour recevoir River à la dernière date du tournoi Apertura. Un 1-1 terne atteint pour que l’équipe de Ramón Díaz soit à nouveau couronnée, comme cela s’était déjà produit dans l’Apertura 96 ​​et la Clausura 97, devenant trois fois championne de football argentin..

Cette équipe a sans aucun doute marqué une époque au milieu des années 90, avec une série de titres qui a commencé avec la Copa Libertadores 96, peut-être avec la formation qui brillait moins, qui a transpiré plus qu’elle ne l’a montré. Mais à partir du second semestre de cette année, Ramon Diaz Il a conduit une rivière luxueuse, qui a écrasé ses rivaux avec une voracité pure et même les neutres applaudis pour le jeu qu’il a joué sur les champs. C’est ainsi Il a remporté trois championnats en finale au niveau local, le dernier à peine 96 heures après avoir soulevé la Super Cup 97.

Entre Apertura 96 ​​et les deux tournois de 97, il y a eu 57 matchs joués, dont River a remporté 41, fait match nul neuf et n’en a perdu que sept.. Dans cette Apertura 97 dont exactement 23 ans sont remplis, le match nul contre Argentinos a servi le millionnaire pour donner le tour olympique à Liniers et partir Boca à la deuxième place, juste un point dans le classement. Germán Burgos; Hernán Díaz, Celso Ayala, Eduardo Berizzo, Juan Pablo Sorín; Marcelo Escudero, Leonardo Astrada, Sergio Berti; Marcelo Gallardo; Enzo Francescoli et Marcelo Salas avaient 11 ans le jour du couronnement.

Ce que personne ne savait ce jour-là, c’est que les fans qui étaient allés à Amalfitani avaient assisté au dernier match professionnel d’Enzo Francescoli. L’Uruguayen, capitaine et idole de cette équipe, a annoncé quelques jours plus tard qu’il avait mis un terme à sa carrière avec cette nouvelle réalisation. Le Prince a ainsi achevé un deuxième passage très réussi à travers River: Il était revenu en 1994 avec l’intention de conquérir la Copa Libertadores qui était en suspens dans son premier pas et dépassait les attentes.

Francescoli a été une pièce fondamentale de ces années, marquant la différence technique et contribuant également à de nombreux objectifs aussi brillants que fondamentaux.. Non seulement il s’est livré à embrasser et à soulever les Libertadores en 96, mais il était également le capitaine qui a reçu la 97 Super Coupe et quatre autres titres locaux (Apertura 94 en plus du championnat à trois reprises), qui a rejoint la star qu’il avait gagnée en la saison 85/86 lors de sa première fois à River.