Seize des équipes de baseball vont célébrer une place en séries éliminatoires à la fin de ce mois. Une franchise légendaire, cependant, a choisi de célébrer un «accomplissement» différent pour sa saison 2020 et, ce faisant, a montré un énorme problème que le baseball doit résoudre.

Ce tweet, des Red Sox de Boston, est sorti vers midi HE.

La «réinitialisation urgente» fait référence à la réinitialisation de la taxe sur le solde concurrentiel (également appelée taxe de luxe), une priorisation de plusieurs mois par le front office pour se débarrasser de la masse salariale – actuelle et future – tout en diminuant volontairement ses chances de former une équipe compétitive pour 2020 et au-delà.

Vous savez ce qu’ils disent: les tweets célébrant la réinitialisation de la taxe de luxe sont éternels. (Soyons clairs: le but de cette chronique n’est pas de faire griller l’équipe des médias sociaux des Red Sox. Était-ce une mauvaise idée? Oui. Mais l’équipe sociale n’a pas choisi les bénéfices plutôt que les séries éliminatoires, le groupe de propriété l’a fait.)

La vente de feu de Boston a eu lieu avant la date limite de négociation de 16 h HE lundi – les Red Sox ont échangé cinq joueurs de leur liste de la grande ligue dans les jours et les heures qui ont précédé la coupure – mais en réalité a commencé lorsque la franchise a choisi d’échanger l’icône de la franchise Mookie Betts. aux Dodgers au lieu de le signer de nouveau pour un accord lucratif à long terme. Betts a signé un contrat de 12 ans avec Los Angeles fin juillet avant de jouer à un match avec les Dodgers.

Demandez aux fans des Red Sox comment cette nouvelle a été ressentie. Au moins ils ont ça?

Selon les indispensables contrats de baseball Cot’s, les Red Sox ont payé la taxe CBT en 2015-16 (un total combiné de 6,3 millions de dollars), puis n’ont pas atteint le seuil en 2017. En 2018 – lorsqu’ils ont remporté les World Series, rappelez-vous – et 2019, ils ont payé environ 25,3 millions de dollars en taxes CBT.

Cela semble beaucoup, jusqu’à ce que vous vous souveniez que les Red Sox sont évalués à 3,3 milliards de dollars, troisièmes des majors derrière les Yankees et Dodgers. Oh, et John Henry, le propriétaire des Red Sox, possède également le Liverpool Football Club (valorisation de 2,183 milliards de dollars), le Boston Globe et est copropriétaire de Roush Fenway Racing. La valeur nette personnelle de Henry dépasse 2,8 milliards de dollars.

Ouais, quelques millions de dollars en taxe CBT sont une somme dérisoire pour Henry et les Red Sox. Ainsi, voir le club célébrer quelques millions d’économies, en réalisant que le club ne sera pas compétitif dans un proche avenir, ne convenait pas aux fans de Boston – ni à qui que ce soit d’autre.

Ik, une équipe de baseball de grand marché qui utilise les réseaux sociaux pour se faire des économies alors qu’elle a l’un des pires records de la ligue, ce n’est pas comme ça que cela est censé fonctionner. https://t.co/VamK3syses – Jorge Castillo (@jorgecastillo) 1 septembre 2020

Le tweet de suivi, après la suppression de l’original, n’a pas fait beaucoup mieux.

Encore une fois, cependant, il ne s’agit pas d’un mauvais tweet. Il s’agit d’une mauvaise approche du baseball, qui incite les équipes à ne pas essayer.

Lorsqu’une franchise avec les ressources et l’histoire de Boston se contente de ne pas concourir, le baseball a un problème. Un problème de «système cassé».