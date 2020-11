L’annonce de l’entreprise Moderne que votre Vaccin contre le covid-19 Il est efficace à près de 95% et peut être une véritable révolution dans le football européen. Les grands clubs d’Europe célèbrent cette étape décisive dans le retour à la normalité, non pas au nouveau, mais à la normalité de toujours. le le retour des supporters dans les stades est plus proche et aussi la récupération des revenus de billetterie. C’est le début de la fin de la crise qui a dévasté tous les grands paquebots du football européen.

Moderna a annoncé ce lundi que son vaccin expérimental contre Covid-19, l’un des plus avancés de ceux en cours de développement dans le monde, a une efficacité contre le coronavirus de 94,5%, un chiffre encore plus élevé que les 90% rapportés par la société Pfizer il y a une semaine. Et les grands clubs du football européen, Du Real Madrid au Bayern Munich, de passage par le PSG, Manchester City ou Barcelone, ils le célèbrent en débouchant un champagne virtuel. Le retour à la vraie normalité dans le football est plus proche que jamais.

La société nord-américaine Moderna mène depuis un certain temps un projet de vaccin Covid-19, basé sur un essai clinique auquel 30 000 volontaires participent en collaboration avec les National Institutes of Health des États-Unis. La moitié des participants ont reçu le vaccin et l’autre moitié une injection d’eau salée comme placebo.

Moderna et son vaccin révolutionnent le football

La première analyse a été effectuée après avoir détecté 95 infections symptomatiques, 90 d’entre elles dans le groupe de volontaires n’ayant pas reçu le vaccin, mais le placebo. Les données les plus encourageantes sont que seulement 11 des 95 personnes qui sont tombées malades ont développé une variante grave de Covid-19, y compris des problèmes respiratoires et une hospitalisation. Avec curiosité, tous les 11 étaient sous placebo.

Comme Pfizer l’a fait il y a une semaine, Moderna a présenté les résultats de son vaccin dans un communiqué de presse, sans publier pour le moment une étude scientifique indépendante évaluée par des pairs. L’entreprise souligne que su essai comprend 7 000 personnes de plus de 65 ans et 5 000 autres de moins de cet âge, mais avec des maladies chroniques liées à un risque plus élevé, telles que le diabète, l’obésité et les maladies cardiaques.

Si l’efficacité du vaccin de Moderna est enfin confirmée, le football pourra éviter la faillite, les grands clubs commenceront à récupérer leurs revenus et, surtout, les supporters pourront retourner dans les stades. Ce jour oui, on peut dire que le football est revenu à la normale.