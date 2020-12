Quand c’est la main et quand ce n’est pas le cas, telle est la question. Le 10 décembre, le Comité technique des arbitres a reconnu 199 fautes lors de la première étape du championnat. Velasco Carballo, son président, et Clos Gómez, directeur du projet VAR, ont exprimé leur intention de travailler pour que ceux-ci soient réduits. Cependant, il semble difficile que cela soit le cas à moins que les joueurs ne clarifient quels critères sont suivis lorsqu’ils appellent une main à l’intérieur de la zone comme pénalité.

Alors ça s’est manifesté Dani carvajal derrière la Eibar – Real Madrid avec laquelle la journée 14 a été clôturée. La boîte de l’armurier a demandé une pénalité de la main de Sergio Ramos que ni Munuera Montero ni le VAR ne considéraient comme tels. “Je ne l’ai pas vu, ça m’attrape de l’autre côté, mais sincèrement nous ne sommes pas clairs. Il y a des pièces qui sont appelées et des pièces qui ne le sont pas. Nacho est sifflé contre Alavés, l’autre jour ils n’ont pas sifflé Capa qui est à terre dans une autoroute de Vini», A reconnu Carvajal interrogé à ce sujet. “Les critères doivent être clarifiés car les joueurs sont en question, on essaie de protester chacun pour chaque camp“Ajout de l’international espagnol dans Movistar.

Dans le même esprit que Dani carvajal, Kike Garcia, Eibar avant, a déclaré: «Terminer et Il me semble que ça touche mais je ne sais pas si c’est main ou pas, a statué non. C’est un peu déroutant, parfois ils sifflent et parfois non». De son côté, José Luis Mendilibar, entraîneur de l’équipe basque, a souligné lors d’une conférence de presse: «LCela m’a frappé la main et j’ai pensé que c’était une pénalité. Ramos a également trouvé que c’était une pénalité parce qu’il en avait discuté avec d’autres joueurs. J’aimerais que vous disiez ce que vous pensez. D’autres fois, ils passent généralement deux ou trois minutes à regarder toutes les caméras. Aujourd’hui, ils ont décidé en 20 secondes et il n’est même pas allé la voir. Je ne sais pas ce qu’ils vous ont dit sur le VAR. L’avez-vous vu si clairement qu’il ne s’agit pas d’une sanction? Avec le jeu des mains, ces choses arrivent. Personne ne sait clairement quelles sont les sanctions et lesquelles ne le sont pas. Même les arbitres ne l’ont pas clair».

Les mains et le VAR, en faveur de Barcelone

Cette pièce a eu lieu un jour où le Valence a été affecté par l’arbitrage vidéo. Hernández Hernández a souligné en faveur de Barcelone une pénalité inexistante pour laquelle il a été expulsé avec un rouge direct José Luis Gayà. Malgré le manque de Jordi Alba Il a été analysé par le VAR, la seule chose qui a été modifiée a été le rouge pour le jaune du côté de l’équipe du Che.

Le penalty en faveur de Barcelone est intervenu une semaine après que l’on n’ait pas été signalé contre lui contre j’ai soulevé cela aurait pu coûter les trois points à l’équipe catalane. Après avoir examiné une main de Umtiti dans la zone à deux minutes de la fin, Paco López, entraîneur de l’équipe de granota, a déclaré: «Après l’avoir vu, comme nous l’avons tous vu, C’est une sanction et ça aurait dû être sifflé. Si je l’avais vu auparavant, je l’aurais dit lors de la conférence de presse, mais je ne l’avais pas vu ».

Les mains et le VAR, contre Madrid

Au petit jour, le Real Madrid a également été blessé par une main de Casquette dans la zone de Athlétique pas marqué comme une pénalité. Malgré le fait que le latéral coupe un auto-passage de Vinicius, Velasco Carballo, président du comité technique des arbitres, a expliqué que le défenseur rojiblanco tombait sur le terrain, le VAR a donc considéré l’infraction comme involontaire. Pour aggraver les choses, une autre main dans la zone athlétique, dans ce cas YuriCela ne signifiait pas non plus une pénalité pour le Real Madrid.

Aussi contre, l’équipe blanche a vu comme dans Alaves était en avance à la minute 5 par une main involontaire de Nacho qui a été sanctionné comme une sanction en faveur du club de babazorro. La même chose s’est produite devant Valence, où jusqu’à trois pénalités ont été signalées contre le Real Madrid, une par une main de Lucas Vazquez qui a remis en cause les critères suivis par le VAR.

Il n’est pas étonnant que l’équipe de merengue se sente lésée par le VAR comme l’a reconnu Florentino Pérez lors de l’Assemblée lorsqu’il a été interrogé à ce sujet par un partenaire. «Il y a des moments à la télévision où ils ne répètent pas des pièces très importantes. Tout le monde voit qu’il y a une grande différence non seulement dans la répétition des images mais dans les commentaires des gens qui ne sont jamais favorables au Real Madrid. Le traitement différent qu’ils font du Real Madrid et du reste des équipes est un tollé populaire», A déclaré Florentino Pérez.