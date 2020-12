En cas de Thomas Heurtel et le Club de football de Barcelone il continuera à mettre une file d’attente un peu plus longtemps. Le feuilleton dans lequel le joueur français et le club culé ont joué le 22 décembre, après avoir joué le jeu de Euroligue avant le Anadolu efes, a choqué le monde du basket. Ce jour-là, après les informations qui indiquaient les négociations de la base avec le Real Madrid et pas avec lui Fenerbahce – Comme ils le croyaient -, on lui refuse de rentrer à Barcelone, déclenchant un scandale qui fait toujours rage.

Le joueur a été retiré de l’équipe et ils l’ont empêché de retourner à Barcelone avec le reste de l’équipe (il n’a pas été convoqué mais il a voyagé avec l’expédition pour résoudre son avenir à la demande de Heurtel lui-même). Le Barcelone expliquait des heures plus tard ce qui s’était passé et justifiait son déplacement en notant qu’il ne l’avait laissé «sans surveillance» à aucun moment puisqu’ils lui avaient donné une nuit d’hôtel, un billet de retour et des documents pour revenir le lendemain. Personne n’a levé le petit doigt pour y remédier.

Au fur et à mesure de leur progression dans Eurohoops, l’équipe culé aurait réagi en faveur de Thomas Heurtel se montrant en faveur de la poursuite du garde français avec l’équipe, mettant de côté ses négociations avec le Real Madrid. Les médias susmentionnés auraient mené une consultation, une enquête, auprès du 13 joueurs de l’équipe de Barcelone sur la continuité ou non de Heurtel après ce qui s’est passé. La totalité des culés a répondu par l’affirmative à la continuité du français.

Jusqu’à présent, plusieurs jours après le scandale et les mauvais arts du club culé, aucun des joueurs de l’effectif n’aurait fait de déclaration publique sur ce qui s’est passé, ni en faveur ni contre le club ou le joueur.

Les informations fournies par Eurohoops indiquent que le peloton est du côté de son homologue dans le vestiaire et approuverait qu’il reviendrait normalement dans la discipline après ce qui s’est passé. Apparemment, il y a plusieurs Catalans qui aujourd’hui ils regrettent de ne pas avoir répondu autrement ce jour-là avant ce qui arrivait à son partenaire. Cette nuit-là Heurtel il a été abandonné à Istanbul alors qu’il était prêt à embarquer dans l’avion avec le reste de l’expédition à Barcelone.

Dans tout le bruit généré cette nuit-là, Heurtel il a rencontré l’équipe du CSKA Moscou et a été photographié avec les joueurs Mike James et Darrun Hilliar et le président du club Andrey Vatutin. C’est la première des personnes mentionnées qui a déclaré sur ses réseaux sociaux que ce qui s’était passé était “pire qu’il ne le pensait” une fois que la base française a expliqué ce qui s’était passé à l’aéroport d’Istanbul.

Ce dimanche un autre épisode pourrait en être donné depuis Barcelone et Real Madrid contester le Classique de ACB au WiZink Center. Thomas Heurtel, toujours en boitant de sa blessure, il ne jouera pas avec les Catalans, avec qui il a encore un contrat. Évidemment, il ne le fera pas non plus avec les Blancs tant qu’on attend comment sa possible signature avec l’entité madrilène évoluera.