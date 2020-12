Une image du jeu ce matin à Mareo Real Oviedo

Le Vetusta continue avec son idylle dans les derbies des filiales. L’équipe bleue a prévalu à Mareo grâce à un but de Vanderson dans la dernière ligne droite d’un match égal, dans lequel Vetusta a également vu deux buts annulés en première mi-temps. Sous la pluie, entre flaques d’eau, sans que le ballon puisse bien circuler, Sporting B et Vetusta ont joué un miniderbi atypique, sans public dans les gradins, et avec force et intensité comme protagonistes au-dessus de la technique. Même ainsi, la réunion était divertissante, avec des occasions pour les deux parties et avec une controverse.

El Vetusta a vu deux buts annulés en première période. D’abord à Javi Cueto pour hors-jeu, même s’il est vrai que l’arbitre avait indiqué la position illégale avant de donner un coup de pied. Plus discuté était l’action dans laquelle le tir de Joselu a été annulé après une faute latérale, en raison d’une éventuelle faute. Iván Elena et Mecerreyes ont été les auteurs des opportunités pour l’équipe rojiblanco. Et Javi Cueto a poussé Christian Joel à faire de son mieux.

La seconde moitié des coups de pied arrêtés a acquis un rôle important. Les meilleures opportunités venaient de cette route. Bien que les deux équipes, en particulier le Sporting B, aient également profité de jeux rapides sur la contre-attaque, malgré la difficulté que l’eau faisait rouler le ballon. Lucas, après une passe décisive de Christian Joel, n’a pas réussi à affronter le but rival dans le plus clair pour les locaux. Alors que Vetusta a profité d’un tir de quatre minutes de Vanderson après un centre latéral pour prendre de l’avance, alors que l’équipe bleue passait un pire moment.

📣 #SportingB 👉 7e journée de deuxième division B 🆚 @RealOviedo Vetusta ⏹ Finale à Mareo avec victoire de Vetusta par 0-1 ⚽️ V. Teles 🔴⚪️ #SiempreSporting 🔴⚪️ pic.twitter.com/Lr3ewVTnPe – Real Sporting (@RealSporting) 5 décembre 2020

Sportig B a aligné Christian Joel dans le miniderbi; Enol Coto, Zalaya, David Fernández, David Argüelles; Mecerreyes, Mateo Arellano; Trabanco, Iván Elena, Koné; et Santamaría. El Vetusta, quant à lui, s’est formé avec Hórreo; David Amez, Ando, ​​Pedro Inglés, Prada; Toni Ripoll, Bernabéu, Rober, Teles, Joselu et Javi Cueto.