Le Real Oviedo Vetusta entre dans le derby contre Marino avec un moral renforcé après avoir battu Covadonga (1-3) la journée dernière dans un match où il a joué une bonne partie du match avec un joueur de moins. Une victoire avec laquelle ils se sont remis de la défaite de la première journée contre Langreo (0-1). Pour le match d’aujourd’hui (16 heures) à El Requexón, Emilio Cañedo a convoqué les joueurs suivants: Hórreo, Marotías, Pedro Inglés, Ando, ​​Guille Bernabéu, Teles, Ton Ripoll, Steven, Javi Cueto, David Ámez, Kane Sarr, Rober, Eloy Ordóñez, Erik Aguado, Fran Pacoli, Prada, Jordi Avilés, Lorea et Álex.

El Marino, quant à lui, n’a ajouté qu’un point dans les deux premiers jours et vient à cette rencontre avec les victimes de Guille Pinín, qui manquera toute la saison après sa grave blessure; Nacho Matador, qui a subi une fracture musculaire lors du match précédent, à égalité à 2 contre Loyalty, et sera absent pendant trois à quatre semaines; et Luis Morán, suspendu après avoir été expulsé pour un double jaune également dans le match contre l’équipe de Villaviciosa.

Toutes ces absences rendent la propriété de Míchel de Lena plus que probable, la signature la plus pertinente que l’équipe de Luanco ait faite pour cette saison. Oli pourrait former aujourd’hui avec les onze suivants: Chechu Grana; Borja, Trabanco, Morilla, Guaya; Lora, Míchel, César Suárez; Alex Arias; Mendi et Iván Suárez.