Les principales ligues européennes combattent le coronavirus avec la précision des chirurgiens et grâce à un protocole strict qui semble s’effondrer lorsque les joueurs montent dans un avion pour leur équipe nationale. Parce que comme ce fut le cas lors de la dernière trêve internationale, le virus fifa Il a une fois de plus percé la bulle du football et provoqué la germination de l’autre virus que le reste de l’humanité se bat pour faire germer, COVID-19.

Et est-ce que Mohamed Salah il a été le dernier footballeur infecté lors de cette pause en équipe nationale. Tel que rapporté par Fédération égyptienne de football (EFA), le joueur a été testé positif en Egypte, où il est concentré avec son équipe, qui affrontera ce samedi contre le Togo lors de la phase de qualification de la CAN 2021. Liverpool, qui manquera également les prochains matchs de son équipe, était le dernier d’une longue liste en seulement cinq jours.

L’un des cas les plus frappants qui décrit le mieux les incidents d’un virus qui attaque par derrière est ce qui s’est passé avec le Croate. Domagoj Life, qui a découvert son positif pour le coronavirus à la pause du match amical auquel ils ont joué il y a quelques jours Turquie et Croatie. Lorsqu’ils l’ont confirmé, le défenseur central avait déjà joué les 45 premières minutes du match et était en contact permanent avec ses coéquipiers et rivaux.

Cela a déclenché les alarmes dans le Real Madrid, puisque Vida était en contact, et a même pris une photo avec Luka modric, qui attend les résultats. Dans l’ensemble blanc, il y a également un problème avec Varane après le positif de Ben Yedder annoncé ce vendredi matin. En ce qui concerne l’Europe, ils ont également été testés positifs ces dernières heures Jordan Lotomba, de Suisse, le Néerlandais Vilhena ou Alan Browne, qui ont été testés positifs avant l’Irlande – Angleterre.

Un autre cas au Brésil

Les équipes sud-américaines se disputent la phase de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022 ces jours-ci et elles n’ont pas été exemptes de coronavirus. Dans Amerique du SudComme en Europe, ce virus a fait de grands ravages depuis le printemps dernier et les footballeurs n’ont pas fait exception en ce qui concerne les résultats positifs. Le dernier cas rendu public était le positif du joueur de l’équipe brésilienne Gabriel Menino. Après ce résultat, tous les joueurs ont été testés négatifs, y compris Vinicius, qui a également eu un résultat négatif.