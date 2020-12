Paco Díez est toujours attaché à sa présidence de la Fédération de football de Madrid. Le président a été disqualifié par le Tribunal administratif des sports (TAD) de ses fonctions pour deux mois le 13 octobre. Aussi, le président a systématiquement ignoré cette décision en se montrant lors de divers événements de la FFM comme cela a été reflété sur le site fédératif et sur les réseaux sociaux.

C’est le dernier scandale d’un leader, accusé en 2019 pour détournement de fonds de la Fédération, qui représente parfaitement un cas de s’accrocher à la chaise aux dernières conséquences. Diez a évité de justesse diverses motions de censure au cours de son mandat, alléguant des défauts de forme et d’autres excuses, a été déposée par sa propre Fédération et maintenant, il refuse de déclencher une élection qui devrait avoir lieu ce mois-ci au plus tard.

Le président du Madrid a profité de la situation pandémique pour tenter d’être fou dans cet appel alléguant que la suspension des délais administratifs l’ont empêché d’appeler les urnes. Cependant, l’arrêté 48/2012, du 17 janvier, du vice-président, ministre de la culture et des sports et porte-parole du gouvernement de la Communauté de Madrid est clair à cet égard. “La durée maximale du mandat du Président et de son Conseil d’Administration est de quatre ans”, a déclaré dans une lettre parvenue à toutes les fédérations sportives régionales de Madrid, que ils ont fait des élections sans exception.

Paco Díez a également été signalé à la Direction générale des sports de la Communauté de Madrid en raison de ces événements et fait face au TAD prolongeant sa disqualification – qui prend fin le 13 décembre – pour l’empêcher de se présenter aux prochaines élections. Le non-respect de la suspension du tribunal administratif du sport peut entraîner une autre sanction de disqualification cela pourrait durer d’un an à toute une vie.

Après un comportement «dictatorial» et «caciquista», comme l’ont décrit certains membres de l’Assemblée FFM, Díez met fin à une époque troublée dans le football madrilène. Président a été parsemée de multiples scandales au sein de son conseil d’administration, où jusqu’à une douzaine de membres ont démissionné au cours de ces quatre années de mandat.

Comportement répréhensible

À l’époque des dix, Il a été établi que les dirigeants de la société madrilène ont chargé la mise en place des réunions et le président a empoché 46.153 euros pour la période de 2017. L’approbation de ce salaire a cependant eu lieu le 24 octobre de la même année et le président a estimé que toutes les réunions qu’il avait enregistrées pour cette année devaient être facturées, atteignant jusqu’à 307. un énorme scandale s’est formé et l’affaire est poursuivie pour détournement de fonds. Il est curieux qu’à l’époque où il était candidat, il ait dit qu’il ne percevrait jamais de la FFM.

La fin de la route semble être venue pour un Paco Díez qui a agi en tant que Lone Ranger essayant de prolonger son mandat le plus longtemps possible. Le leader a été isolé du reste des fédérations territoriales et d’une fédération espagnole de football qui a fini par être très déçu de sa gestion.