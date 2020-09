Quarante noms, matchs, équipes et détails font l’actualité du football universitaire (où Deion Sanders ne sera toujours pas entraîneur-chef de la Division I):

QUATRIÈME TRIMESTRE: RETARDER LE HEISMAN

Pendant des décennies, les fans de football ont déploré le fait que le trophée Heisman soit décerné avant que tous les matchs ne soient joués, y compris les matchs les plus importants, lors des éliminatoires de football universitaire et / ou des grands matchs de bowling. Cette année, ce manque à gagner pourrait être amplifié – que se passerait-il s’il était attribué avant même que certains joueurs aient une chance de concourir?

Ne faisons pas ça.

Le vote annuel de décembre devrait, comme pratiquement tout le reste du sport américain, être retardé. Laissez les Big Ten, Pac-12, Mountain West et Mid-American Conference voir s'ils peuvent avoir une saison d'hiver ou de printemps et être considérés pour le prix. (Heck, retardez le vote sur toutes les récompenses individuelles.) Si ces saisons ne se produisent pas, il n'y a pas de mal à attendre. S'ils se produisent, et quelqu'un comme le quart-arrière de l'État de l'Ohio Champs de Justin est aussi bon que prévu, donnez-lui une chance de gagner la chose.

Un directeur sportif qui faisait pression pour une saison printanière a déclaré à The Dash cet été: «Il n’y a rien d’écrit dans le Good Book qui dit que le football ne peut être joué qu’à l’automne.» Il n’est écrit nulle part non plus que le trophée Heisman ne peut être décerné qu’en décembre. Que la saison 2020-2021 se déroule.

S’il était chargé de lister un bulletin de vote Heisman pré-saison basé sur les joueurs qui concourront cet automne, ce serait celui-ci:

Trevor Laurent, Clemson. Vous avez peut-être entendu parler de lui. Lawrence a 29-1 en tant que joueur universitaire, mais cette défaite a piqué – c'était lors du match de championnat national en janvier dernier, et il a joué le pire match de sa carrière à Clemson. Pariez sur un rebond fort. Lawrence est le meilleur quart-arrière de Power 5 à l'automne en termes d'efficacité de passe 2019 (166,75) et de verges par tentative (9,0).

Chuba Hubbard, État de l'Oklahoma. Hubbard a attiré beaucoup d'attention cet été en appelant publiquement son entraîneur, Mike Gundy, pour être (au mieux) grossièrement insensible à ses joueurs noirs. Mais il a aussi fait beaucoup sur le terrain. Hubbard a été le meilleur coureur du pays en 2019, totalisant 2094 verges au sol et 21 touchés. Cela a l'étoffe d'une équipe de Cowboys chargée, et une grande saison pourrait propulser Hubbard dans l'avant-garde Heisman.

Chazz Surratt, Caroline du Nord. Ceci est votre entrée générique. À son arrivée à Chapel Hill, Mack Brown a fait passer Surratt de quart-arrière à secondeur et a déchaîné un monstre. Lors de sa première saison universitaire au poste, Surratt a accumulé 115 plaqués au total, 15,5 pour perte, 6,5 sacs, une interception et un échappé forcé. Si les Tar Heels sont bons (ils devraient l'être) et Surratt a une autre saison super productive, il pourrait être un candidat non conventionnel. Si l'UNC trouve un moyen de le brancher périodiquement sur l'attaque, tant mieux. (Son coéquipier quart-arrière de Sophomore, Sam Howell, pourrait également avoir un peu d'amour avec Heisman avec une autre grande saison.)

LE VOTE EST EN. IL N’ÉTAIT PAS FERMÉ

Pour l'infiniment pétulant Big Ten fans qui ne peuvent pas accepter le mot «non», la mise à jour suivante est venue via une déclaration de la ligue: Le vote pour ne pas jouer cet automne était de 11–3. C'est une marge décisive – pas les ragots 8–6 qui ont été répandus de manière erronée et irresponsable sur Internet. Ce total de votes démystifie également les conspirateurs de chapeau de papier d'aluminium qui ont juré ce commissaire Kevin Warren a détourné les débats par lui-même sans même tenir un vote.

Les trois votes dissidents ont été exprimés par l’État de l’Ohio, le Nebraska et l’Iowa, ont déclaré des sources à SI. Celles-ci ont été les endroits les plus gémissants depuis le vote du 11 août, et deux d’entre eux (Nebraska et Iowa) ont accéléré de manière opportuniste des décisions d’éliminer les travailleurs du sport et / ou des congés peu après. Tant mieux pour rejeter le blâme sur le bureau de la conférence.

Cela a été un mois embarrassant pour les Big Ten, des entraîneurs qui ont allumé des feux de brousse aux parents d’hélicoptères qui protestaient en passant par les directeurs sportifs se dissimulant aux présidents d’école se cachant de la responsabilité pendant que Warren était vilipendé. Le bureau de la conférence n’a pas brillé non plus, mais le vitriol destiné à Warren a été tellement disproportionné que l’on se demande pourquoi.

Toutes les personnes impliquées doivent prendre la relève, se regrouper et revenir mieux.

STAT DE LA SEMAINE

Arkansas est tombé et ne peut pas se relever. Les Razorbacks feraient mieux de comprendre comment sortir bientôt du pont, car ils regardent une infamie de la SEC.

Les Hogs ont perdu 19 matchs de championnat consécutifs, la plus longue série de futilité depuis que Vanderbilt en a perdu 22 directement de 1995 à 1998. Ils ouvrent contre la Géorgie, puis reprennent la route deux fois (à Mississippi State et à Auburn), ce qui semble leur donner une chance solide d’égaler cette séquence de défaites de Vandy. Après cela vient un match à domicile contre le Mississippi, la dernière équipe de la SEC battue par l’Arkansas, en 2017.

Mais les Hogs devront vraiment tout gâcher pour se rapprocher de la plus longue séquence de défaites de la ligue. Il a été défini par Sewanee, qui restera sans aucun doute le pire programme de football de conférence majeure de l'histoire du sport.

La minuscule école du Tennessee était une pionnière du football dans le sud, acquérant une renommée à la fin des années 1800 et au début des années 1900. Mais ces jours étaient révolus depuis longtemps où Sewanee devint en quelque sorte un membre fondateur de la SEC en 1932. Les Tigres jouèrent au football dans la ligue de 1933 à 1940… et ne gagnèrent jamais un match. Ils sont allés de 0 à 37 avant de se retirer et de trouver leur niveau de confort dans ce qui allait devenir la division III de la NCAA.

Sewanee avait au moins eu une chanson de combat divertissante à l’époque, qui comprenait cette strophe: «Rip` em up! Déchirez-les! Laissez-les dans l’embarras. A bas les païens. Avec l’Église. Oui, Sewanee a raison! “

COACH QUI A GAGNÉ SA VOITURE COMP CETTE SEMAINE

Amoureux Marquase, Austin Peay. Transféré dans le rôle d'entraîneur-chef par intérim début juillet, Lovings a emmené les gouverneurs jouer à Central Arkansas lors du premier match de la saison 2020 samedi soir à Montgomery, Ala. La veille, Lovings, le président de l'école et le directeur sportif ont donné à l'équipe. un peu d'histoire des droits civiques en menant une promenade sur le célèbre pont Edmund Pettis. Puis, lors du premier jeu de la carrière d'entraîneur-chef de Lovings, les gouverneurs ont marqué sur une course de 75 verges. Il aurait dû se retirer sur place.

ENTRAÎNEUR QUI DOIT PRENDRE LE BUS POUR TRAVAILLER

Aussi les amours. Austin Peay a appelé à un temps mort prématuré lors du match nul samedi soir, un arrêt de l’horloge qui a aidé à donner à Central Arkansas le temps de marcher pour le touché gagnant.

POINT APRÈS

Lorsqu'ils ont faim et soif en altitude dans le Colorado, The Dash recommande un arrêt à Vers l'ouest et vers le bas à Idaho Springs, encore une autre microbrasserie stellaire du Colorado. Le sandwich au poulet frit est exceptionnel et se marie bien avec l'IPA Westbound et l'IPA El Dorado Passenger Hazy. Essayez les deux, prenez le sandwich, commandez peut-être de la bière à emporter et remerciez The Dash plus tard.

