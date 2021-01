Bien que, dans la même veine que des équipes comme Ferrari, Alpin considère 2021 en tant qu’année de transition, la vérité est qu’il espère améliorer les résultats obtenus la saison dernière. Cela a été reconnu Luca de meo, PDG du groupe Renault, donc Fernando Alonso il devra mettre la batterie en place malgré le fait que l’équipe est consciente qu’il aura un certain avantage sur le reste des pilotes après avoir été deux ans hors de Formule 1.

“Nous devons faire mieux que l’an dernier, cela signifie obtenir plus de podiums. Le vrai défi viendra en 2022 avec le changement de réglementation », a déclaré Luca de Meo au Corriere della Sera.

Le PDG du groupe Renault a également évoqué ce que le changement de nom signifie pour l’équipe: «La Formule 1 est dans l’histoire de Renault, elle est au centre de nos activités, nous sommes présents au Gran Circo depuis 43 ans. Alpine signifie compétition et excellence technologique. C’est une marque avec beaucoup d’histoire et aussi un bel avenir ».

Les signatures d’Alpine

D’un autre côté, Luca de meo a justifié la signature de Davide Brivio, l’homme qui a mené Joan Mir au sommet, en tant que PDG de l’équipe Alpine Formula 1: «Vient de l’équipe championne du monde MotoGP avec Suzuki. Cela vient du monde des motos, mais peu importe que maintenant ce soit à quatre roues. L’important est que c’est un excellent professionnel, connaît l’environnement des circuits, l’importance d’avoir une équipe solidaire et que chacun joue le rôle nécessaire, sachant organiser le travail d’une certaine manière ».

Un autre arrivé chez Alpine, en remplacement de Cyril Abiteboul à la tête de l’équipe, est Laurent Rossi. Dans sa présentation, Luca de Meo a de nouveau fixé la lutte pour le podium comme son objectif pour 2021: «Je tiens à remercier chaleureusement Cyril pour son implication inlassable, qui a conduit l’équipe de Formule 1 de la dernière place en 2016 aux podiums la saison dernière. Son travail remarquable en Formule 1 depuis 2007 nous permet de regarder vers l’avenir avec une équipe solide et une nouvelle identité pour conquérir les podiums de cette année».

Alonso et son but en 2021 avec Alpine

L’asturien, interrogé à ce sujet, a déclaré à son époque: «Je n’ai pas d’objectif en termes de poste spécifique. Ce serait bien de monter sur le podium. Cette saison, il semble qu’il y ait eu plus de possibilités que dans d’autres pour le reste des équipes, mais je suis conscient que ces podiums sont dus à des catastrophes en Mercedes. Faire un podium et savourer à nouveau le champagne serait fantastique».

Heureusement pour Fernando Alonso, l’équipe est consciente du handicap avec lequel il démarre par rapport au reste des coureurs: «Je pense qu’il faut prendre en compte le désavantage avec lequel il partira par rapport au reste des pilotes Du grill, considérant qu’il n’a pas couru en Formule 1 depuis deux ans», A déclaré Marcin Budkowski, PDG de Renault. «Je peux comprendre que pour Carlos Sainz ou Ricciardo, le défi de la saison prochaine avec une nouvelle équipe sera compliqué, car ils devront apprendre une nouvelle méthode de travail et ils devront interagir avec des ingénieurs inconnus, mais dans le cas de Fernando, ce sera différent compte tenu de son absence prolongée“, Il ajouta.

Dans le cas de Fernando Alonso, faire mieux que l’année précédente signifie améliorer le nombre de Daniel Ricciardo, qui est le pilote qu’il remplace. L’Australien a terminé troisième du Grand Prix de l’Eifel, permettant à Renault de remonter sur le podium neuf ans plus tard. Deux courses plus tard, Ricciardo a confirmé que son résultat n’avait pas été un mirage, revenant à la troisième place du Grand Prix d’Émilie-Romagne. Bien qu’il n’ait récolté que deux podiums, l’Australien a terminé la saison cinquième de la Coupe du monde derrière Hamilton, Bottas, Verstappen et Sergio Pérez.

Ocon espère également un pas en avant

Esteban Ocon, qui sera le coéquipier de Fernando Alonso cette saison à Alpine, a terminé douzième. Le Français a également réussi à monter sur le podium à une occasion. C’était au Grand Prix de Sakhir, où il a réussi à monter sur le podium après une course folle.

Comme Luca de Meo, Esteban Ocon espère que l’équipe fera un pas en avant et améliorera la sixième place du championnat du monde des constructeurs récolté en 2020, ce qui sera également un objectif pour Fernando Alonso en 2021. “Un peu embarrassant, nous avons raté la troisième place chez les constructeurs le week-end dernier, mais il y a beaucoup d’aspects positifs à prendre en compte cette année et des choses que nous n’avons pas parfaitement bien fait non plus », a-t-il déclaré en fin de saison dernière. “Nous travaillerons l’année prochaine, prendre les positifs et éliminer les négatifs, et après nous devrions être dans une position assez forte l’année prochaine», A conclu la Gaule.

Ainsi, l’objectif de Alpin en 2021, il montera plus de trois fois sur le podium et améliorera la sixième place du championnat du monde des constructeurs. De son côté, si Fernando Alonso veut s’améliorer Ricciardo il devra monter plus de deux fois sur le podium et améliorer sa cinquième place au championnat du monde des pilotes. Cela réussira-t-il?